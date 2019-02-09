Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

52 dakika önce

AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, Alatosun köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi.

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AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, Alatosun köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Nasıranlı, Alatosun köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Nasıranlı, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, seçimde köydeki vatandaşlardan AK Parti'yi desteklemelerini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:21 Kaynak: AA

Cevdet Nasıranlı, Kayapınar, Alatosun, Güncel
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