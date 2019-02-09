Yerel Seçimlere Doğru
52 dakika önce
AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, Alatosun köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Kayapınar
Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı
, Alatosun
köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi.
Nasıranlı, Alatosun köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.
Nasıranlı, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, seçimde köydeki vatandaşlardan AK Parti'yi desteklemelerini istedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:21 Kaynak: AA
Vatandaşlar Doğu Ekspresi Biletlerini Bulamadıklarını Belirterek Şikayet Etti
Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı
Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar