Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

12 dakika önce

AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak, projelerini kamuoyuyla paylaştı.

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AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak, projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Yumak, kentte görev yapan medya temsilcileriyle bir otelde bir araya gelerek, projelerinin detaylarını anlattı.

AK Parti iktidarları sürecinde Bayburt'un önemli hizmetler aldığını belirten Yumak, gelecek dönemde de devam edecek bu yatırımlarla temel amaçlarının Bayburt'a tersine göçü başlatabilmek olduğunu söyledi.

Yumak, Bayburt için yaptıkları bütün projelerin kente değer katmanın yanında istihdam da sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu dönemde yaptığımız bütün projelerimizin temel amacı bu. Bayburt'ta iş ve AŞ sorununu çözmek, Bayburt'un potansiyelini geliştirmek. Bayburt'ta doğan hiçbir kardeşimizin işsizlikten dolayı burayı terk etmemesini sağlamak ve tersine göçü başlatmak. İnanıyorum önümüzdeki süreçte işsizlikten dolayı şehir dışına göçen kardeşlerimizin tekrar Bayburt'a dönüşünü AK Parti iktidarının yerelde de devam etmesi, projelerin ve hizmetlerin hiçbir şekilde aksamaya uğramaması sayesinde gerçekleştireceğiz."

Toplantıya AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Kadın Kolları Başkanı Dilek Atamer, Gençlik Kolları Başkanı Osman Durğut ile belediye encümen üyesi adayları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:58 Kaynak: AA

Fatih Yumak, AK Parti, Bayburt, Güncel
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