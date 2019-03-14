Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Cumhur İttifakı'nın Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, yerel seçim çalışmaları için düzenlenen toplantıda İçerişehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
ve Cumhur İttifakı'nın Beyşehir
Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar
, yerel seçim çalışmaları için düzenlenen toplantıda İçerişehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine değindi.
Bu seçimlerin sadece belediye başkanlığı seçimi olmadığını vurgulayan Samancı, bunun ülke ile ilgili olarak genel boyutlarının da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni dönemin öncekilerden çok daha faklı bir dönem olacağına konuşmasında vurgu yapan Samancı, "Yeni dönemde çok farklı bir belediyecilik anlayışını inşallah ülkemize, ilçemize getireceğiz. Bunun adı da gönül belediyeciliği. İnşallah gönül belediyeciliği dönemi ile hem ülkemiz, hem de ilçemiz çok daha güzel hizmetlere kavuşacak. İnsanımız, kendisini yönetenlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek yaşadığı yerleri daha iyi ve güzel noktalara getirecek." diye konuştu.
Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar da, "Bu dönemde inşallah helvayı birlikte yapacağız. İçerişehir Mahallemizi ve gölümüzü bir bütün halinde inşallah turizme kazandıracağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:11 Kaynak: AA
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