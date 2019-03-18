Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Balı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Şahin, yaptığı açıklamada, ilçede çok önemli projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi.



Özellikle istihdama yönelik projelere ağırlık verdiklerini anlatan Şahin, "Bu yönde projelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Tekstil atölyeleri ile yaklaşık 2 bin 500 kişiye bir ek istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Yine ekonomi ağırlıklı projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. İlçemize yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza imkanlarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu.



Halil Posbıyık'tan mahalle ziyareti



CHP'nin Ereğli Belediye Başkan adayı Halil Posbıyık, Kestaneci ve Ömerli mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.



Posbıyık, ziyarette yaptığı konuşmada, ekibiyle önemli çalışmalara imza atacaklarını belirtti.



İlçeyi yeniden ayağa kaldırmak için çaba harcayacaklarını vurgulayan Posbıyık, aday gösterildikleri günden itibaren ilçe halkının yakın ilgisini gördüklerini söyledi.



Posbıyık, ziyaretlerde, çocuklara boyama kitabı hediye etti.



Hüseyin Uysal'ın çalışmaları



Ereğli Belediye Başkanı ve BBP Ereğli Belediye Başkan adayı Hüseyin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Korubaşı Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini ziyaret etti.



Göreve geldikleri günden itibaren özellikle kentin alt yapısına ciddi yatırımlar kazandırdıklarını anlatan Uysal, şunları söyledi:



"Şehrin her yerinde izimiz var. Önemli hizmetleri ilçe halkımıza sunduk. Belediyecilik tecrübe işi değil. Bilgi, karar verme, görme ve hizmet işidir. Biz bu doğrultuda yeni dönemde de kaldığımız yerden hizmetlerimize devam etmek istiyoruz."

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