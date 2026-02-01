Yerköy'de Doğal Kaya Tuzu Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yerköy'de Doğal Kaya Tuzu Üretimi

01.02.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerköy'deki tuz mağarasından çıkarılan doğal kaya tuzu, çeşitli amaçlarla hazırlanıp satılıyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçe sınırları içerisinde yer alan tuz mağarasından çıkan doğal kaya tuzu, değirmende kırılarak farklı amaçlarla kullanıma hazır hale getiriliyor. Yerköy ilçe merkezindeki Tuzcular Sokağı'nın ilk tuzcularından Mustafa Uslu, "Televizyonda çıkan Canan Karatay vasıtasıyla kaya tuzu tüketimi son yıllarda artmıştır" dedi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyü ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçeleri arasında iki asırdan daha fazla bir süredir işletilen tuz havzasından çıkarılan tamamen doğal kaya tuzunun birçok faydası olduğu kaydedildi.

Sekili havzadan çıkartılan kaya tuzunda insan vücudunun ihtiyacı olan elementlerin bulunduğuna dikkat çekilerek, şifa kaynağı olarak kabul edilen kaya tuzuna olan talebinden her geçen gün arttığı belirtildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Tuzcular Sokağı'nda dededen kalma kaya tuzunu farklı boyutlarda değirmende çekip, kilosunu 20 liradan satan 72 yaşındaki Mustafa Uslu, kaya tuzunun genel olarak tereyağı, yaprak salamurası, turşu yapımında, salçada ve yemeklerde kullanıldığını söyledi. Mustafa Uslu, şöyle konuştu:

"1954 yılında dedem gelmiş, bu dükkanı açmış. Dükkan benden büyük. 70 yaşındayım, dükkan 72 yaşında. Dededen kalma meslek. Ticareti seviyorum. Ticaretle uğraşmak istedim. 1976'da askere gittim. 1978'den beri bu dükkanın başındayım. Sekili mağarasından, Sekili Tuz ocağından getiriyoruz. Tuz dağın altından, kapalı alan içinde çıkıyor. Aşağı yukarı 3-5 kilometre uzunluğu var. Yani bir Yerköy'ün ahalisini alacak şekilde mağara. Televizyonda çıkan Canan Karatay vasıtasıyla kaya tuzu tüketimi son yıllarda artmıştır. Araştırmacılar kaya tuzunun faydasını görmüşler. Organik tuz, bir işlem görmüyor. İçerisinde sodyum, klor, iyot yoktur. Organik tamamen. Bu meslek tükenmek üzere. Benden sonra bırakacağım bir çocuk falan yok. Çocuklarım kendileri iş seçti. Onlar da ticarete atıldı."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerköy'de Doğal Kaya Tuzu Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:02:56. #7.11#
SON DAKİKA: Yerköy'de Doğal Kaya Tuzu Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.