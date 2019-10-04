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Yerköy'de Emzirme haftası etkinlikleri

1 saat önce

Yerköy Devlet Hastanesinde 'Emzirme Haftası' nedeniyle farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

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Yerköy Devlet Hastanesinde 'Emzirme Haftası' nedeniyle farkındalık etkinlikleri düzenlendi.


Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 1-7 Ekim emzirme haftası dolayısıyla, Devlet Hastanesinde kurulan stantta, polikliniklere tedavi amacıyla gelen anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları ile anne sütünün yararı konusunda eğitim verildi.


Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Öztürk yaptığı açıklamada "1-7 Ekim tarihleri arasında anne sütü önemi ile ilgili olarak etkinlik düzenliyoruz. Bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilmeli sonrasında ek gıdalara başlanmalı. Bebekler en az iki yaşına kadar emzirilmelidir. Anne sütü oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında ise 3 gün ve derin dondurucuda 3 ay bekleyebilir. Bu amaçla kurulan stantta anne ve anne adaylarımıza çeşitli hediyeler verildi " dedi.


Düzenlenen etkinliğe, hastane Başhekimi Uzman Dr. Ümit Öztürk, Sağlık Bakanlığı Hizmet Müdürü Hasan Arslan, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Selviye Özvatan, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Çavrar ve Gebe Okulu Eğitmeni Ebe Ayşe Zararsız katıldı. - YOZGAT

Yerköy, Yozgat, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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