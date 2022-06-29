Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Yozgat karayolu Derebağ köyü mevkiinde meydana geldi. Kazada T.K. yönetimindeki 34 FKE 151 plakalı Fiorina marka araç ile Ö.B. idaresindeki 66 KA 330 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içeresinde bulunan sürücü T.K. ile eşi E.K. yaralandı. Traktör sürücüsü de kazayı hafif atlattı.

Kaynak: İHA

Tragger, Yozgat, Yerköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yerköy'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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