Yerel

Yerköy Değirmeni 18 Yıl Sonra Açılmayı Bekliyor

13.01.2026 11:18
Yozgat'taki Yerköy un değirmeni, miras anlaşmazlığı nedeniyle 18 yıldır kapalı. Adem İlendemli devretmek istiyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın en fazla hububat üretiminin yapıldığı Yerköy ilçesinde 1966'da kurulan çok amaçlı değirmen, mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle 18 yıldır kullanılamıyor. Değirmenin kurucu sahibi Duran İlendemli'nin 2008'deki vefatına kadar çalışıp buğdayı öğüterek un, bulgur, düğürcük üretmesi, ilçenin Sekili bölgesinden çıkarılan kaya tuzunun kırılarak sofralık tuz haline getirilmesiyle hizmet veren değirmen adeta viraneye döndü. Değirmenin mirasçılarından emekli öğretmen Adem İlendemli, değirmenin kapalı kalmasını istemediğini, kendisine devredilmesi halinde yeniden çalıştıracağını söyledi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde üretilen hububatın işlenip un haline getirilmesi amacıyla faaliyet gösteren un değirmenlerinden sadece Hüyük Mahallesi'nde bulunan çok amaçlı değirmen bugüne kadar ayakta kalabildi. 1966 yılında açılan ve 2008'e kadar çalışan, sahibi Duran İlendemli'nin vefatıyla kapanan değirmenin kapısına vurulan kilit, 18 yıl sonra ilk kez açıldı.

Değirmenin mirasçılarından emekli öğretmen Adem İlendemli, mahkeme tarafından kendisinin yediemin olarak atandığını ancak işletme yetkisinin olmadığını söyledi. İlendemli, mahkeme sonunda değirmenin kendisinde kalması halinde yeniden işletmeye açacağını, makinelerin yapılacak bakımla çalışabilecek durumda olduğunu aktardı.

Çocukluğundan itibaren değirmende babasıyla birlikte çalıştığını da vurgulayan İlendemli, şöyle konuştu:

"Babam Duran İlendemli 2008'de öldü. Babam ölür ölmez, henüz bir hafta geçmeden üvey kardeşlerim buraya tespit yaptırdılar. Hakim burayı bana teslim etti ve o günden beri de burası çalışmıyor. Daha önceden buğdayı un yapıyorduk, bulguru yapıyorduk. Kırma makine ile kırma yapıyorduk. Çalıştırıyorduk burayı. Biz sekiz kardeşiz. Sekiz kardeşin beşinin hissesini ben aldım. Benim evim de buraya bitişik. Biz satılmasını istemiyoruz. Hepimiz mağdur oluyoruz. Bu parsellerdekilerin hepsi mağdur oluyor. Bütünüyle mağdur oluyor."

Değirmenin bulunduğu Hüyük Mahallesi'nin muhtarı Hasan Koyuncu da şunları söyledi:

"Değirmene geliyorduk, kırma yaptırıyorduk; bulguru yaptırıyorduk, tuz çektiriyorduk. Böylelikle biz buraya, bizim yerimiz gibi gelip gidiyorduk. Köyümüze de semt olarak yakın, yolumuzun güzergahı üzerinde olduğu için çok rahattık o zamanlarda. Sahibi Duran amca yaşlandı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Sonra çocuklarına intikal oldu. Çocuklar da kendi aralarında anlaşamadı. Mahkemeye düştü. Bu görmüş olduğunuz makineler tümüyle tarihi eser. Bunlar geçmiş zamanın makineleri ama şimdi ise benim gözümde birer tarihi eser."

Kaynak: ANKA

