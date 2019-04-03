Son Dakika Haberleri: Yerli artırılmış gerçeklik teknolojilerine Hannover Messe’de büyük ilgi

Yerli artırılmış gerçeklik teknolojilerine Hannover Messe’de büyük ilgi

22 dakika önce

Türkiye'nin Artırılmış ve Sanal Gerçeklik alanındaki teknoloji şirketi CDMVision'ın yerli ve milli ileri seviye Artırılmış Gerçeklik ürün ve çözümleri Augmented Distant Services (ADS) ve Surface Projector, Hannover Messe'de büyük bir ilgi gördü.

Yerli artırılmış gerçeklik teknolojilerine Hannover Messe’de büyük ilgi, System.String[]
Türkiye'nin Artırılmış ve Sanal Gerçeklik alanındaki teknoloji şirketi CDMVision'ın yerli ve milli ileri seviye Artırılmış Gerçeklik ürün ve çözümleri Augmented Distant Services (ADS) ve Surface Projector, Hannover Messe'de büyük bir ilgi gördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:34 

Ekonomi
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