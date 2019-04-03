Yerli artırılmış gerçeklik teknolojilerine Hannover Messe’de büyük ilgi
22 dakika önce
Türkiye'nin Artırılmış ve Sanal Gerçeklik alanındaki teknoloji şirketi CDMVision'ın yerli ve milli ileri seviye Artırılmış Gerçeklik ürün ve çözümleri Augmented Distant Services (ADS) ve Surface Projector, Hannover Messe'de büyük bir ilgi gördü.
Türkiye'nin Artırılmış ve Sanal Gerçeklik alanındaki teknoloji şirketi CDMVision'ın yerli ve milli ileri seviye Artırılmış Gerçeklik ürün ve çözümleri Augmented Distant Services (ADS) ve Surface Projector, Hannover Messe'de büyük bir ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:34
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