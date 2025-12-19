Okulda rahatsızlanan 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Okulda rahatsızlanan 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda rahatsızlanan 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı
19.12.2025 23:20
Van'ın Edremit ilçesindeki Yerli Malı Haftası kutlamasında yedikleri yiyecekten rahatsızlanan 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Durumu fark eden okul idaresi, acil yardım çağrısı yaptı.

Van'ın Edremit ilçesinde Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen programda yedikleri yiyecekten sonra rahatsızlanan 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

YERLİ MALI HAFTASINDA 23 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

İlçedeki Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen programda yedikleri yiyecekten sonra 23 öğrenciden mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Durumu fark eden okul idaresi, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak tıbbi yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bunun üzerine hızla bölgeye intikal eden ambulanslar ve sağlık ekipleri, durumu ciddi olan öğrencilere ilk müdahaleyi yerinde yaptıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Konu ile ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerli Malı, Güvenlik, Van

Son Dakika 3-sayfa Okulda rahatsızlanan 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Okulda rahatsızlanan 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
