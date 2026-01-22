Yerli Turist Harcamaları Yüzde 34,8 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yerli Turist Harcamaları Yüzde 34,8 Arttı

22.01.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli turistlerin seyahat harcamaları 2024'te 276 milyar lira oldu, geceleme sayısı arttı.

Yerli turistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 34,8 artarak 276 milyar 111 milyon 406 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 artarak, 27 milyon 99 bine yükseldi.

Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar 230 milyon 818 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,5 oldu.

Harcamalar arttı

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, söz konusu dönemde yüzde 34,8 artarak, 276 milyar 111 milyon 406 bin lira olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların 233 milyar 450 milyon 256 bin lirayla yüzde 84,5'ini kişisel harcamalar, 42 milyar 661 milyon 150 bin lirayla yüzde 15,5'ini ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 10 bin 189 lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 29,4 ile yeme-içme, yüzde 23,8 ile konaklama ve yüzde 19,3 ile ulaştırmada olduğu görüldü.

Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme-içmede yüzde 31,6, konaklamada yüzde 54,6 ve ulaştırmada yüzde 25,7 artış oldu.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Temmuz-Eylül 2025 döneminde, "yakınları ziyaret" amacıyla yapılan seyahatler, yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 46,2 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 2,5 ile "sağlık" izledi.

Bu dönemde, seyahate çıkanlar 132 milyon 394 bin geceleme sayısıyla, en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada, 51 milyon 509 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken "otel" 26 milyon 348 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, turist, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Turist Harcamaları Yüzde 34,8 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:42:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yerli Turist Harcamaları Yüzde 34,8 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.