Ekonomi

Yerli Üretim Güçleniyor

Yerli Üretim Güçleniyor
08.01.2026 10:51
TESK Başkanı Palandöken, e-ithalat düzenlemelerini yerli üretim ve esnaf için olumlu buldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yerli üretimin güçlenmesi sadece esnafımız için değil, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir kazanımdır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ithalatta yapılan yeni düzenlemeyi olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Palandöken, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yürürlüğe alınan e-ithalatta 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' uygulamasının kapsamını yeniden düzenleyen karar piyasalarda dengeyi gözeten, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren üreticilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımız açısından son derece yerinde ve olumlu bir adımdır. Yapılan yeni düzenleme, piyasa işleyişinin daha sağlıklı ve öngörülebilir hale gelmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

"Sağlıksız ürünlerin piyasadaki payı önemli ölçüde azalacaktır"

Yerli üretimin ve esnafın korunmasına yönelik düzenlemenin önemine dikkat çeken Palandöken, "Uzun süredir dile getirdiğimiz yerli üreticiyi, esnafı ve sanatkarı koruyan, aynı zamanda tüketicinin güvenli ürünlere erişimini esas alan bir ticaret politikasının hayata geçirilmiş olmasını son derece kıymetli buluyorum. Bu düzenleme sayesinde vergisini ödeyen, mevzuata uygun üretim yapan esnafımızın emeği korunacak, denetimsiz ve sağlıksız ürünlerin piyasadaki payı önemli ölçüde azalacaktır" dedi.

"Yerli üretimin güçlenmesi stratejik bir kazanımdır"

Bu adımın özellikle üretim yapan esnaf ve sanatkarlar için büyük önem taşıdığının altını çizen Palandöken, "Ayakkabıdan tekstile, sanayiden oyuncak ve benzeri sektörlere kadar birçok alanda faaliyet gösteren yerel üreticilerimiz, bu düzenleme sayesinde daha sağlıklı rekabet şartları içinde üretim yapma ve yatırım planlama imkanına kavuşacaktır. Yerli üretimin güçlenmesi sadece esnafımız için değil, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir kazanımdır. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere bu sürece katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin üretim gücünün temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

