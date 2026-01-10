Yerlikaya'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yerlikaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Doğru, güvenilir, tarafsız ve anlaşılır bilgiyi hızlı biçimde gece gündüz demeden çoğu zaman zor şartlar altında görev yaparak kamuoyuna sunan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Başta Gazze'de şehit olan basın mensupları olmak üzere hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum."