 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler - Son Dakika

Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem yaşanırken, sarsıntı anında çekilen bir görüntü depremin şiddetini gözler önüne serdi. Bir sokaktaki güvenlik kamerasının çektiği görüntüde, yer uzun süre beşik gibi sallandı.

02.12.2023 - 23:21,  Güncelleme: 23:25
Abone Ol

Filipinler'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem anında çekilen bir görüntüde, yer uzun süre beşik gibi sallandı.

FİLİPİNLER'DE 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Mindanao Adası olan depremin yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

YER UZUN SÜRE SALLANDI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, sarsıntı anında çekilen bir görüntü depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bir sokaktaki güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüde, yerin uzun süre şiddetli şekilde sallandığı görüldü.

Yeryüzü beşik gibi sallandı! Filipinlerdeki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler

TSUNAMİ DALGALARININ BOYU 3 METREYİ AŞABİLİR

Öte yandan Filipinler Sismoloji Ajansı Phivolcs, tsunami dalgalarının gece yarısı ülkeyi vurabileceğini ve saatlerce sürebileceğini açıkladı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi de Filipinler'in bazı kıyılarında gelgit seviyesinin 3 metre veya daha üzerinde dalgalar görülebileceği uyarısında bulundu. Phivolcs'tan yapılan açıklamada, halihazırda açık denizde olan gemilerden ikinci bir uyarıya kadar derin sular üzerinde kalmaları istendi.

Filipinler, Deprem, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Doğal Afetler Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler - Son Dakika


23:26
Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Utançla izledik Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Utançla izledik
23:21
Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler
22:40
Hamas rehine takasının devam etmesi İsrail'e tam ateşkes şartı koştu Hamas rehine takasının devam etmesi İsrail'e tam ateşkes şartı koştu
22:38
Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti
22:24
Montella, 'Portekiz'i yener miyiz?' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi Montella, "Portekiz'i yener miyiz?" sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
22:04
Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda devirdi Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda devirdi
21:31
Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi? Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi?
20:52
Tam dişimize göre kura! Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu Tam dişimize göre kura! Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu

Son Dakika
23:26 Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Utançla izledik
23:21 Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler
22:40 Hamas rehine takasının devam etmesi İsrail'e tam ateşkes şartı koştu
22:38 Şarkıcı Melike Şahin, rüzgar gerekçesiyle Feshane'deki konsere çıkmaktan vazgeçti
22:24 Montella, "Portekiz'i yener miyiz?" sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
22:04 Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda devirdi
21:31 Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi?
20:52 Tam dişimize göre kura! Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu
20:44 Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
20:28 Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin avukatı: Hiçbir yere kaçmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2023 23:49:20. #1.13#
SON DAKİKA: Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement