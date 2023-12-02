Filipinler'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem anında çekilen bir görüntüde, yer uzun süre beşik gibi sallandı.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Mindanao Adası olan depremin yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, sarsıntı anında çekilen bir görüntü depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bir sokaktaki güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüde, yerin uzun süre şiddetli şekilde sallandığı görüldü.
Öte yandan Filipinler Sismoloji Ajansı Phivolcs, tsunami dalgalarının gece yarısı ülkeyi vurabileceğini ve saatlerce sürebileceğini açıkladı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi de Filipinler'in bazı kıyılarında gelgit seviyesinin 3 metre veya daha üzerinde dalgalar görülebileceği uyarısında bulundu. Phivolcs'tan yapılan açıklamada, halihazırda açık denizde olan gemilerden ikinci bir uyarıya kadar derin sular üzerinde kalmaları istendi.
Son Dakika › Doğal Afetler › Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler - Son Dakika