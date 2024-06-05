Hakkari Belediye Başkanı'na ceza verilmesi sonrası gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Hakkari Belediye Başkanı'na ceza verilmesi sonrası gerginlik yaşandı

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan 12 kişiden 3'ü beraat ederken, 9 kişiye çeşitli cezalar verildi. Hakkari Belediye Başkanı'na ceza verilmesi sonrası kent merkezinde gerginlik yaşandı.

05.06.2024 15:00
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KARAR SONRASI GERGİNLİK

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmadan karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', suçundan yargılanan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutuklanmasını hükmetti. Akış'ın Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Şubat'ta 'Öcalan'a özgürlük yürüyüşü'ne katıldığı gerekçesi ile gözaltı karar verdiği duruşması ise 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde halen devam ediyor.

Akış ile birlikte tutuksuz yargılann 12 kişi ise duruşmaya katılmadı. Avukatlarının katıldığı duruşmada 3 kişi hakkında beraat kararı verilirken, 9 kişi hakkında ise 'Örgüt üyeliği suçundan' 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında çeşitli cezalar verildi.

KARAR SONRASI GERGİNLİK

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a ceza verilmesini ardından Hakkari kent merkezinde toplanan ve yürümek isteyen grup ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Yürümek isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi. Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve milletvekillerinin bulunduğu bir grupta Valilik binası önüne geldi. Kent merkezindeki gerginlik sürerken polis kent genelinde güvenlik önlemi sürüyor.

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari Belediye Başkanı'na ceza verilmesi sonrası gerginlik yaşandı - Son Dakika

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