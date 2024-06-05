Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti. Saat 17.00'de başlayan görüşme öncesi, iktidar kanadından Akşener'e "Yeni anayasa süreci içerisinde yer alır mısınız?" teklifinin gittiği konuşulurken, Akşener'in de belli başlı şartlar sunduğu ve kabul edilmesi durumunda bu teklife "Evet" yanıtını vereceği iddia edilmişti.

05.06.2024 17:12  Güncelleme: 17:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un duyurduğu, saat 17.00'de başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

KAYIPTI, CENAZEDE ORTAYA ÇIKTI

İYİ Parti kurultayından sonra pek ortalarda görünmeyen eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmış, uzun zaman sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenmişti. Akşener'in yeniden göz önüne çıkmasıyla kulisler de hareketlendi. Genel başkanlık görevini bıraktığı gün İYİ Parti ile tüm ilişkisini kesen Akşener'in yeni dönemde devlet yönetiminde görev alabileceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

YENİ ANAYASA İÇİN ÇALIŞMAYA "EVET" DİYECEK İDDİASI

İktidar kanadından Akşener'e "Yeni anayasa süreci içerisinde yer alır mısınız?" teklifinin gittiği konuşulurken, Akşener'in de belli başlı şartlar sunduğu ve kabul edilmesi durumunda bu teklife "Evet" yanıtını vereceği iddia edildi. Kulisler bu iddiayı konuşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener\'i kabul etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Orhan Ceylan: Merel seni cumhurbaşkanı yaptı görevini tamamladı. Bir aferini haketti 23 13 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Geliyor büyükelçilik :) 6 0 Yanıtla
  • saglam iletş: videomuz ayrı haberiniz ayrı 5 0 Yanıtla

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