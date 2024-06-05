20 yaşındaki Sümeyye\'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı

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Sakarya'da 2 motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren 20 yaşındaki genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sümeyye'den geriye çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kalırken öldüren kaza güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

YAVAŞLAYAN MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi. Sümeyye Gençer'in kullandığı 54 AJL 107 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridinde yavaşlayan K.Y. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Motosikletten düşerek sürüklenen Gençer, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kaza sonrası bölgeye ekipler gönderildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençer, hayatını kaybetti.

ÖLÜMCÜL KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gençer'in kullandığı motosikletin yavaşlayan motosiklete arkadan çarptıktan sonra savrulduğu ve Gençer'in asfaltta sürüklendiği anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca diğer motosikletteki 2 kişinin de yere düştüğü, sonrasında ayağa kalktığı görüldü.

GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Sümeyye Gençer'in cenazesi, öğle vakti Geyve ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Sarıgazi Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi