20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı

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Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'in kullandığı motosiklet, yavaşlayan başka bir motosiklete arkadan çarpmış ve savrulan genç kız, otomobilin altına girerek hayatını kaybetmişti. O feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

05.06.2024 15:40
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Sakarya'da 2 motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren 20 yaşındaki genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sümeyye'den geriye çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kalırken öldüren kaza güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

YAVAŞLAYAN MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi. Sümeyye Gençer'in kullandığı 54 AJL 107 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridinde yavaşlayan K.Y. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Motosikletten düşerek sürüklenen Gençer, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kaza sonrası bölgeye ekipler gönderildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençer, hayatını kaybetti.

20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı

ÖLÜMCÜL KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gençer'in kullandığı motosikletin yavaşlayan motosiklete arkadan çarptıktan sonra savrulduğu ve Gençer'in asfaltta sürüklendiği anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca diğer motosikletteki 2 kişinin de yere düştüğü, sonrasında ayağa kalktığı görüldü.

20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı

GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Sümeyye Gençer'in cenazesi, öğle vakti Geyve ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Sarıgazi Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi

20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
20 yaşındaki Sümeyye\'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cruel Runeblue: Şımarmanın sonu Allah rahmet eylesin.. 1 6 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: öncelikle Allah rahmet eylesin ama ne gerek var okadar hız yapmaya ?????? 2 0 Yanıtla
  • ömer tektaş: kendi kaderini kendi belirlemiş 0 0 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: şu yavaşlayan motosikletli sağ şeritte kullanmıyor motoru hızlıda olsa arkadan gelenin sollaması mümkün olmuyor bayanda park halindeki araba ve motor arasından geçmeye çalışıyor Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
  • Fırat Helvacı: Motor kullananlara sefkatli xavraniyorum jer an ölüm tehlikesi ile yasiyorlar ve fazla zamanlari kalmadi. 0 0 Yanıtla
  • Diyego Can: Yavaş gidene hiç bir şey olmuyor ne olursa hızlı gidene oluyor tabi sonu felaket 0 0 Yanıtla

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