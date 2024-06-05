Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho\'nun transfer listesinin başında o yıldız var

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Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun getirilmesi dünya basınında olay yaratırken, Portekizli teknik adamın transfer listesiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA SON VAR

Teamtalk'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jose Mourinho, transfer listesinin ilk sırasına eski kulübü Tottenham'dan Heung Min-Son'u yazdı. Mourinho'nun 1.5 sezon çalıştırdığı Tottenham'da Son ile arasının çok iyi olduğu ve Güney Koreli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ VAR AMA SATILABİLİR

Tottenham ile 1 yıl kalan sözleşmesini yenilemeyen ve kulübünden gelen teklifleri de geri çeviren Son için Fenerbahçe'nin henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak sarı lacivertli kulübün de araştırmalara başladı ve kısa süre içerisinde temasların başlayabileceği belirtildi. Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun Son'u takımda tutmak konusunda ısrarcı olduğu ancak şu an devam eden sözleşme görüşmelerinin sonuç vermemesi halinde satışın da bir ihtimal olduğu kaydedildi.

27 GOLE KATKI YAPTI

Tottenham'ın 2015 yazında 30 milyon euro karşılığında Leverkusen'den transfer ettiği Heung Min-Son, 2023-2024 sezonunda Premier Lig'de oynadığı 35 maçta 17 gol atıp 10 asist yaptı.