Yahudilerin yeni oyunu! Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı

Dünya

İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümü, İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutlanıyor. Bugün binlerce Yahudi milliyetçinin "Bayrak Yürüyüşü" yaparak, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine girmesi bekleniyor. Yaklaşık 9 aydır devam eden savaş nedeni ile her yıl gerçekleştirilen provokatif yürüyüşte bu sene tansiyon yaşanan savaştan dolayı çok daha yüksek.

YÜRÜŞ ROTASI MÜSLÜMAN MAHALLESİNDEN GEÇİYOR

Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre fanatik Yahudilerin yürüyüş rotası Şam Kapısı'ndan ve Müslüman Mahallesi'nden geçiyor. Mescid-i Aksa rotada değil ancak Yahudilerin bu bölgeye de girmesi bekleniyor. İsrail polisi dün yaptığı açıklama ile bölgede yaklaşık 3.000 polisin görevlendirileceğini ve birçok ana yolun kapatılacağını duyurdu.

MESCİD- İ AKSA'YA BASKIN

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar 28 grup halinde 1119 İsrailli işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailli işgalcilerin baskınları sürüyor." ifadelerine yer verildi.

"ARAPLARA ÖLÜM" SLOGANI ATARAK FİLİSTİNLİ GAZETECİYE SALDIRDILAR

Bayrak Yürüyüşü öncesi Kudüs'te çatışmalar çıktı. Protestocular "Araplara ölüm" sloganları atarken, sosyal medyaya düşen görüntülerde İsraillilerin taş atıp yerel halka saldırdığı görülüyor. AFP haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda ise İsraillilerin Filistin basınının serbest çalışanı Saif Kwasmi'ye saldırdığı görülüyor. Kwasmi daha önce Nisan ayında İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

HAMAS'TAN YÜRÜYÜŞE "KUTSALLARIMIZA SALDIRI" TEPKİSİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de geçen hafta yürüyüşe katılacağını söylemiş ve destekçilerini yürüyüşe davet etmişti. Hamas Kudüs'te binlerce aşırı sağcı İsraillinin katılacağı "Bayrak Yürüyüşü"ne tepki gösterdi ve "İşgal altındaki Kudüs'teki bayrak yürüyüşü halklarımıza ve kutsal mekanlarımıza karşı bir saldırıdır" açıklamasında bulundu.



