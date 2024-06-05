Yahudilerin yeni oyunu! Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yahudilerin yeni oyunu! Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı

Yahudilerin yeni oyunu! Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı

Kudüs'te yapılacak ''Bayrak Yürüyüşü'' öncesi yakalşık 800 aşırı sağcı İsrailli'nin, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

05.06.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümü, İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutlanıyor. Bugün binlerce Yahudi milliyetçinin "Bayrak Yürüyüşü" yaparak, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine girmesi bekleniyor. Yaklaşık 9 aydır devam eden savaş nedeni ile her yıl gerçekleştirilen provokatif yürüyüşte bu sene tansiyon yaşanan savaştan dolayı çok daha yüksek.

YÜRÜŞ ROTASI MÜSLÜMAN MAHALLESİNDEN GEÇİYOR

Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre fanatik Yahudilerin yürüyüş rotası Şam Kapısı'ndan ve Müslüman Mahallesi'nden geçiyor. Mescid-i Aksa rotada değil ancak Yahudilerin bu bölgeye de girmesi bekleniyor. İsrail polisi dün yaptığı açıklama ile bölgede yaklaşık 3.000 polisin görevlendirileceğini ve birçok ana yolun kapatılacağını duyurdu.

MESCİD- İ AKSA'YA BASKIN

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar 28 grup halinde 1119 İsrailli işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailli işgalcilerin baskınları sürüyor." ifadelerine yer verildi.

"ARAPLARA ÖLÜM" SLOGANI ATARAK FİLİSTİNLİ GAZETECİYE SALDIRDILAR

Bayrak Yürüyüşü öncesi Kudüs'te çatışmalar çıktı. Protestocular "Araplara ölüm" sloganları atarken, sosyal medyaya düşen görüntülerde İsraillilerin taş atıp yerel halka saldırdığı görülüyor. AFP haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda ise İsraillilerin Filistin basınının serbest çalışanı Saif Kwasmi'ye saldırdığı görülüyor. Kwasmi daha önce Nisan ayında İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

HAMAS'TAN YÜRÜYÜŞE "KUTSALLARIMIZA SALDIRI" TEPKİSİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de geçen hafta yürüyüşe katılacağını söylemiş ve destekçilerini yürüyüşe davet etmişti. Hamas Kudüs'te binlerce aşırı sağcı İsraillinin katılacağı "Bayrak Yürüyüşü"ne tepki gösterdi ve "İşgal altındaki Kudüs'teki bayrak yürüyüşü halklarımıza ve kutsal mekanlarımıza karşı bir saldırıdır" açıklamasında bulundu.


Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yahudilerin yeni oyunu! Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
15:02 Usta oyuncu Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yahudilerin yeni oyunu! Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement