Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var

Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek\'ten açıklama var

Borsa ve kripto para yatırımlarında vergi alınacağı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, hisse senedi ve kripto kârlarını vergilendirme planı olmadıklarını belirterek "Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde." dedi.

05.06.2024 17:16  Güncelleme: 17:42
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Kripto para ve borsadaki kazançlara vergi getirileceği iddialarıyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazanca dayalı vergi öngörmediklerini sadece alım satım işlemlerinde cüzi bir işlem vergisinin gündemde olduğunu açıkladı.

"DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRDİK"

"YASED Küresel Yatırım Günleri ve Ankara Resepsiyonu"nda Bloomberg'e açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin dezenflasyon dönemine girdiğini belirterek yatırımların teşvik ve desteklerle artacağını söyledi.

"HİSSE SENEDİ VE KRİPTO KARLARINI VERGİLENDİRME PLANI YOK"

Ekonomi programının sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz. Kazanç üzerinden bir vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir ama Yüce Meclisimizin takdirinde olan konular... Bu aşamada benim daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz.

"TÜRKİYE POTANSİYELİ EN BÜYÜK 6. ÜLKE"

Önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir yıl yaşanacak. Türkiye potansiyeli en büyük 6. ülke. Teşvik ve desteklerle yatırım ortama iyileştirilecek. İnovasyon listesinde iyileşme devam ediyor.

Dünya Bankası'nın lojistik listesinde iyi bir noktadayız. Türkiye 26 havaalanında nerede ise 3'e katlanarak limanların sayısını arttırdı.

"YAPAY ZEKADA İYİ NOKTADAYIZ"

Yapay zekada gelişmekte olan ülkelerden daha iyi noktadayız. Bu konuda hazırlık aşamasında gelişim kaydettik. Kadınların toplam iş gücüne katılım oranı yüzde 37. Eğer bu rakam, OECD'nin ortalamasına yükselirse Türkiye daha hızlı büyüyecek. Biz AB ülkeleri ile dost olduğumuz için dost ülkelerden tedarikte avantajlıyız.

"ENFLASYONUN TEK HANEYE İNMESİ İŞİMİZİ KOLAYLAŞACAK"

OVP ile enflasyonun tek haneye inmesi işimizi kolaylaşacaktır. Sürdürülebilir cari açıkla size daha güvenilir bir patika oluşturmak istiyoruz. Enflasyonun tek haneye inmesi biraz zaman alacak. Gelecek aydan itibaren enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Piyasanın enflasyon beklentileri OVP'yi yakaladı ve bir-iki ay gecikmeli de olsa enflasyon hedefleri tutturulacak.

"RİSK PRİMİ 100'LÜ RAKAMLARA İNECEK"

Dün itibariyle swap hariç rezervlerimizdeki artış 60 milyar dolar. Merkez Bankası brüt rezervleri 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştı. Yeni rakamı Merkez Bankası açıklayacak. Risk primi önümüzdeki yılda inanıyorum ki 100'li rakamlara gelecek."

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Son Dakika Ekonomi Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • YoH null: :D :)) 1 0 Yanıtla
  • Erkan null: kesin var bu acikmadan sonra :)) 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Avlar: hiç hissetmedik 0 0 Yanıtla

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