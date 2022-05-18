Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllüler Afganistan'a gitti - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllüler Afganistan'a gitti

18.05.2022 11:01
Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllüler Afganistan'a gitti

Sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu ülkelerde gönüllü ekiplerle kısa süreli kamplar kurarak muayeneler ve ameliyatlar gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları Derneğinin üyesi doktorlar ve sağlık ekibi Afganistan'a gitti.

Sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu ülkelerde gönüllü ekiplerle kısa süreli kamplar kurarak muayeneler ve ameliyatlar gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları Derneğinin üyesi doktorlar ve sağlık ekibi Afganistan'a gitti.

2 üroloji uzmanı ve anestezi hekimi, 2 ameliyat hemşiresi ve anestezi teknikeri ile 3 koordinatörden oluşan ekip, geldikleri İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde bilet ve bagaj işlemlerini yaptı.

Sağlık ekibi, daha sonra uçağa binmek için pasaport kontrolünden geçti.

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Halim Zabihullah, burada yaptığı açıklamada, Afganistan'da 22 milyon 800 bin ihtiyaç sahibinin yeterli ve güvenli gıdaya ulaşamadığını, 8 milyon 700 bin kişinin ise şiddetli açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu ülkedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Zabihullah, Yeryüzü Doktorları olarak 2013'ten beri Afganistan halkına farklı projelerle sağlık hizmeti sunduklarını, açlığa karşı başlattıkları beslenme sağlığı projeleri kapsamında düzenli hizmet sağladıklarını anlattı.

Zabihullah, bunun yanında maddi ve teknik yetersizlikler sebebiyle sağlık hizmetine ulaşamayanlar için de uzun yıllardır gönüllü ekiplerle sağlık taramaları ve ameliyatlar yaptıklarını belirterek, "Afganistan'da gönüllü sağlık ekiplerimizle 2014'ten bugüne kadar genel cerrahi, dahiliye, üroloji, laparoskopi, KBB ve göz hastalıkları alanında hizmetler verdik. Bu yıl da üroloji alanında uzman sağlık ekiplerimizle bölgede yapılması güç olan operasyonlar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları, gönüllü sağlık ekipleriyle uzmanlık gerektiren ameliyatlar için bölgede hizmet verecek.

Ekip, 27 Mayıs'a kadar, üroloji alanında muayene, tedavi ve ameliyat hizmeti sunacak. Sağlık ekibi ayrıca uygulamalı ve teorik olarak Afganistanlı sağlık çalışanlarına sağlık eğitimleri düzenleyecek, bilgi ve deneyim paylaşımı yapacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Afganistan, Pasaport, Güncel, Son Dakika

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