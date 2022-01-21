Üye Girişi
Yeryüzü Doktorları Yemen'de binlerce anne ve çocuğuna beslenme tedavisi uyguladı - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları Yemen'de binlerce anne ve çocuğuna beslenme tedavisi uyguladı

21.01.2022 17:09
Yeryüzü Doktorları Yemen'de binlerce anne ve çocuğuna beslenme tedavisi uyguladı

Yeryüzü Doktorları 2021'de Yemen'de yüksek risk grubundaki anne ve çocuklara yönelik beslenme sağlığı projeleri yürüttü.

Yeryüzü Doktorları 2021'de Yemen'de yüksek risk grubundaki anne ve çocuklara yönelik beslenme sağlığı projeleri yürüttü.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, dernek şiddetli açlığın yaşandığı Yemen'de geçen yıl sunduğu sağlık hizmetleriyle binlerce anne ve çocuğun hayatına dokundu.

Nüfusunun yüzde 80'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğu, 13 milyon 500 bin kişinin ise açlıktan hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Yemen'de çeşitli projeler yürüten Yeryüzü Doktorları, özellikle yüksek risk grubundaki anne ve çocuklara yönelik beslenme sağlığı projeleriyle öne çıktı.

Yeryüzü Doktorları, 7 beslenme sağlığı merkezinde 34 bin 364 kişiye beslenme muayenesi, 4 bin 849 kişiye beslenme tedavisi ve 14 bin 902 kişiye birinci basamak sağlık hizmeti, 10 bin 138 çocuğa pediatri muayenesi ve 12 bin 763 anneye jinekoloji muayenesi hizmeti verdi.

Merkezlerdeki düzenli hizmetlerin yanında ramazan ayı boyunca 1100 aileye kumanya dağıtımı ve 3 bin kişiye iftar programı gerçekleştiren dernek, 3 bin 360 kişiye de kurban yardımı ulaştırdı. Bölgede pandemiden korunmaya yönelik de 4 bin 358 farkındalık eğitimi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ahmet Fatih Ceyhan, silahlı çatışmalar başta olmak üzere, açlık ve hastalıkların Yemen'i dünyanın en ciddi insani kriz yaşanan ülkesi durumuna getirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'de iç göçe maruz kalan 3 milyon 300 bin yerinden edilmiş insan bulunduğuna dikkati çeken Ceyhan, şunları kaydetti:

"Bunların 8 milyon 500 bini güvenilir gıda temininde endişe verici boyutlarda zorluklar yaşarken, 2 milyon çocuk ve 1 milyon 140 bin hamile ve emziren anne, ileri düzey beslenme yetersizliği problemiyle karşı karşıyadır. Yeryüzü Doktorları olarak 2021 yılında da beslenme yetersizliği yaşayan hamile, emziren annelere ve 5 yaş altı çocuklara uzman doktorlar nezaretinde beslenme tedavileri ve birinci basamak sağlık hizmeti verdik. Böylelikle bölgede açlıkla mücadele eden binlerce ihtiyaç sahibine destek olduk."

YORUMLAR
500

Ceyhan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları Yemen'de binlerce anne ve çocuğuna beslenme tedavisi uyguladı - Son Dakika


Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı         
15:40
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:23:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yeryüzü Doktorları Yemen'de binlerce anne ve çocuğuna beslenme tedavisi uyguladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement