Yeryüzü Doktorları Yemen'de binlerce anne ve çocuğuna beslenme tedavisi uyguladı - Son Dakika

Yeryüzü Doktorları 2021'de Yemen'de yüksek risk grubundaki anne ve çocuklara yönelik beslenme sağlığı projeleri yürüttü.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, dernek şiddetli açlığın yaşandığı Yemen'de geçen yıl sunduğu sağlık hizmetleriyle binlerce anne ve çocuğun hayatına dokundu.

Nüfusunun yüzde 80'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğu, 13 milyon 500 bin kişinin ise açlıktan hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Yemen'de çeşitli projeler yürüten Yeryüzü Doktorları, özellikle yüksek risk grubundaki anne ve çocuklara yönelik beslenme sağlığı projeleriyle öne çıktı.

Yeryüzü Doktorları, 7 beslenme sağlığı merkezinde 34 bin 364 kişiye beslenme muayenesi, 4 bin 849 kişiye beslenme tedavisi ve 14 bin 902 kişiye birinci basamak sağlık hizmeti, 10 bin 138 çocuğa pediatri muayenesi ve 12 bin 763 anneye jinekoloji muayenesi hizmeti verdi.

Merkezlerdeki düzenli hizmetlerin yanında ramazan ayı boyunca 1100 aileye kumanya dağıtımı ve 3 bin kişiye iftar programı gerçekleştiren dernek, 3 bin 360 kişiye de kurban yardımı ulaştırdı. Bölgede pandemiden korunmaya yönelik de 4 bin 358 farkındalık eğitimi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ahmet Fatih Ceyhan, silahlı çatışmalar başta olmak üzere, açlık ve hastalıkların Yemen'i dünyanın en ciddi insani kriz yaşanan ülkesi durumuna getirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'de iç göçe maruz kalan 3 milyon 300 bin yerinden edilmiş insan bulunduğuna dikkati çeken Ceyhan, şunları kaydetti:

"Bunların 8 milyon 500 bini güvenilir gıda temininde endişe verici boyutlarda zorluklar yaşarken, 2 milyon çocuk ve 1 milyon 140 bin hamile ve emziren anne, ileri düzey beslenme yetersizliği problemiyle karşı karşıyadır. Yeryüzü Doktorları olarak 2021 yılında da beslenme yetersizliği yaşayan hamile, emziren annelere ve 5 yaş altı çocuklara uzman doktorlar nezaretinde beslenme tedavileri ve birinci basamak sağlık hizmeti verdik. Böylelikle bölgede açlıkla mücadele eden binlerce ihtiyaç sahibine destek olduk."