Ekonomi

Yeşil Ekonomi Projesi Başladı

07.12.2025 14:33
AB destekli 'Yeşil Ekonomiye Geçiş Projesi', tekstil ve lojistik sektörlerinde dönüşüm için başlıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Yeşil Ekonomiye Geçiş Projesi", toplam 7 milyon avro bütçeyle gerçekleştirilecek.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre hazır giyim, tekstil, kimya ve lojistik sektörlerinin karbon ve su ayak izlerinin azaltılmasına öncülük etmek üzere hazırlanan "Yeşil Ekonomiye Geçiş Projesi"nin 3 yıllık uygulama süreci başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, ikiz dönüşümün geleceğin rekabet yarışında en önemli dinamiklerden biri olacağının altını çizdi.

Gültepe, TİM ve 61 ihracatçı birliğinin ikiz dönüşüm konusunda birçok proje yürüttüğünü ve yeni projeler geliştirmeye devam ettiğini hatırlattı.

İHKİB'in, IPA projeleriyle sektöre hem kalıcı kurumlar kazandırdığını hem de mevcut iştiraklerinin yetkinliğini artırdığını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"IPA-I ile tasarıma odaklanıp İstanbul Moda Akademisini (İMA) kurmuştuk. METAMORPHOSIS adını verdiğimiz IPA-II projemizle Dijital Dönüşüm Merkezi'ni sektörün hizmetine sunduk. İHKİB'in iştiraki EKOTEKS'i dünyanın sayılı laboratuvarlarından biri haline getirdik. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) nihai yararlanıcı, İHKİB'in yürütücüsü olduğu IPA-III projemizde ise yeşil dönüşüme odaklanıyoruz. Toplam 7 milyon avro bütçeli proje, hazır giyim değer zincirinin en önemli halkaları olan tekstil, kimya ve lojistik sektörlerini bir araya getiriyor. Projeyi TİM ve İHKİB'in yanı sıra İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile birlikte yürüteceğiz."

Mustafa Gültepe, bu süreçte firmaların karbon ve su ayak izlerini ölçümleme ve azaltma kapasitelerini güçlendireceklerini belirterek, "Alanında ülkemizin en kapsamlı çalışması olan ve 36 ay sürecek projeyle firmalarımızın rekabet gücünü artıracağız. Böylece Hazır Giyim Sektörü Sürdürülebilirlik Strateji Eylem Planı'ndaki bazı dönüşüm başlıklarını uygulamaya geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, projenin paydaş sektörlerin yeşil dönüşümüne ve döngüsel ekonomiye geçiş süreçlerine önemli katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Kaynak: AA

