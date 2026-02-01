Yeşilay Atletizm Şampiyonası'nda 2 Rekor

Yeşilay Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, 2 Türkiye rekoruyla tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 317'si erkek, 153'ü kadın, 470 atlet katıldı. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için de seçme niteliği taşıyan yarışlar bu yıl "Yeşilay" adıyla yapıldı.

Şampiyonada 2 Türkiye rekoru kırıldı. Erkekler üç adım atlamada Necati Er, 16.66 metrelik derecesiyle daha önce 16.62 metre ile Can Özüpek'e ait salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Heptatlonda mücadele eden Ömer Faruk Çanakçı da topladığı 5657 puanla, daha önce 5639 puana ulaşan İlkay Aydemir'e ait salon Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Organizasyonun ikinci gününde 15 disiplinde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Kadınlar

60 metre engelli:

1- Cansu Nimet Sayın: 8.34

2- Elif Ilgaz: 8.46

3- Yaren Yıldırım: 8.48

200 metre:

1- Sıla Koloğlu: 23.94

2- Elif Polat: 24.28

3- Eda Nur Tulum: 24.76

800 metre:

1- Tuğba Toptaş: 2: 04.27

2- Zeynep Özkara: 2: 05.77

3- Dilan Yılmaz: 2: 10.50

3000 metre:

1- Tuğba Yenigün: 9: 15.95

2- Derya Kunur: 9: 16.71

3- Sümeyye Erol: 9: 18.72

Uzun atlama:

1- Yasemin Zehra Börekçi: 5.99 metre

2- Ecem Nehir Çelik: 5.87 metre

3- Zeynep Erkal: 5.74 metre

Yüksek atlama:

1- Berra Aygün: 1.83 metre

2- Özgü Çolak: 1.71 metre

3- Damla Özgül: 1,68 metre

Pentatlon:

1- Tuana Akgün: 3024 puan

2- Ayşenur Çelik: 2975 puan

3- Beyzanur Topçu: 2967 puan

Erkekler

60 metre engelli:

1- Talha Gülnihal: 8.21

2- Doğukan Kilcioğlu: 8.43

3- İsmail Eren Adıgüzel: 8.62

200 metre:

1- Kubilay Ençu: 21.33

2- Deniz Kaan Kartal: 21.71

3- Orçun Duran: 21.74

800 metre:

1- Ömer Faruk Bozdağ: 1: 49.48

2- Mert Selek: 1: 50.47

3- Muhammed Enes Yalçın: 1: 52.83

3000 metre:

1- Kıyasettin Kara: 8: 01.24

2- Ahmet Civci: 8: 05.06

3- Enbiya Yazıcı: 8: 11.01

Üç adım atlama:

1- Necati Er: 16.66 metre (Türkiye rekoru)

2- Mesut Bülbül: 15.62 metre

3- Semih Geylani: 15.11 metre

Sırıkla atlama:

1- Erdem Tilki: 5.10 metre

2- Zeki Cem Tenekebüken: 4.80 metre

3- Mustafa Berkay Gürmeriç: 4.60 metre

Gülle atma:

1- Mustafa Efe Kuru: 17.77 metre

2- Ali Peker: 17.55 metre

3- Hasan Saygı: 17.52 metre

Heptatlon:

1- Ömer Faruk Çanakçı: 5657 puan (Türkiye rekoru)

2- Osman Barış Bilgili: 3576 puan

3- Burak Atik: 3493 puan