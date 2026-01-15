Yeşilay'dan 2025 Fotoğraf Oylamasına Katılım - Son Dakika
Yeşilay'dan 2025 Fotoğraf Oylamasına Katılım

15.01.2026 14:18
İsmail Özcan, 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğraflara oy verdi ve farkındalık vurguladı.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özcan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Özcan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'in "Gazze'de Yetersiz Beslenme Sorunu Yaşayan Çocuk, Ölüm Tehlikesiyle Karşı Karşıya", "Portre" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Yüz Aynası" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir Güneş Doğuyor" fotoğrafını oylayan Özcan, "Spor" kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar Sahnede" karesinden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin Sonu" fotoğrafını tercih eden Özcan, "Günlük Hayat" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile Keyfi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri en doğru bilgiyi, en kaliteli haberi yapmak için canla başla çalıştığını belirten Özcan, "Bu fotoğraf kategorileriyle aslında bir farkındalık yaratılmak isteniyor. İnsanlarımızın bundan sonraki süreçte ülkemizi daha iyi noktaya getirme açısından neler yapabileceğine yönelik önemli bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Emekleri geçen bütün herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Özcan'a oylama sırasında Yeşilay Çankırı Şube Sorumlusu Gamze Kayahan ve Yeşilay Gençlik Komisyonu İl Başkanı Davut Türk eşlik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

