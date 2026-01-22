Yeşilay'dan Samsunspor'a Ziyaret - Son Dakika
Yeşilay'dan Samsunspor'a Ziyaret

22.01.2026 18:16
Yeşilay Samsun Şubesi, bağımlılıkla mücadele için Samsunspor'la iş birliğini görüştü.

Samsun Yeşilay Şubesi ile Yeşilay Spor Kulübü tarafından, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesi kapsamında Samsunspor Yönetim Kuruluna ziyaret gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve beraberindeki heyetin katıldığı ziyarette, bağımlılıklarla mücadeleye yönelik olarak Samsunspor iş birliğiyle sahada yürütülebilecek farkındalık çalışmaları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Bağımsızlık Yılı süresince ve sonrasında hayata geçirilebilecek kurumsal iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin, sağlıklı ve bağımsız bir toplum hedefi doğrultusunda ortak çalışma alanlarının geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlandı.

Ziyaret anısına Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş tarafından, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen'e plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilay'dan Samsunspor'a Ziyaret
