Yeşilay Gönüllüleri Bir Araya Geldi

Yeşilay Çorum Şubesi, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlediği programla gönüllülerini bir araya getirdi.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kutlama programında kadın ve gençlik komisyonlarınca çeşitli atölyeler, etkileşimli uygulamalar ve gönüllüler arası dayanışmayı artıran çalışmalar yapıldı.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, gönüllülerin desteğiyle Yeşilay'ın farkındalık çalışmalarını güçlenerek sürdüreceğini vurguladı. Cengil, organizasyonlara katkı sağlayan gönüllülere ve Yeşilay yöneticilerine teşekkür etti.

Programa Cengil'in yanı sıra Kurucu Başkan Türker Ejder, İskilip İlçe Temsilcisi Fehmi Yağlı, Alaca İlçe Temsilcisi Hüseyin Tokgöz, Kadın Komisyonu Başkanı Nurbanu Yiğit, Gençlik Komisyonu Başkanı Efrahim Taş, Bölge Koordinatörü Kübra Gökmen, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar, Şube Sorumlusu Ali Mansur ile kadın ve gençlik komisyonu gönüllüleri katıldı.