Bağcılar Belediyesi gençler için "Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzenledi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesince Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen seminerde gençlere teknoloji bağımlılığının belirtileri hakkında bilgi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında "Teknoloji Bağımlılığı" konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminerde konuşan Uzman Klinik Psikolog Doğan Semih Toy, teknoloji bağımlılığının tanımını, belirtilerini, süreç aşamalarını, zararlarını ve kurtulma yollarını anlattı.

Bağımlılığın merak ile başladığını aktaran Toy, "Kişi için ilk başlarda bir saat yeterliyken ilerleyen günlerde bu süre iki, üç, dört saate çıkar. Kişi alıştığı bir şeyden ayrı kaldığında onun yokluğunu güçlü bir şekilde hisseder. Teknolojiyi kullanmadığında ise psikolojik açıdan güçsüz, çaresiz, kaygılı, stresli, sinirli hisseder ve mutsuz olur." ifadesini kullandı.

Semih Toy, bağımlılıktan kurtulmak için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Mutlaka bir zaman sınırı getirilmesi gerekiyor. Teknolojiyi bağımlı kullanmanın neler kaybettirdiğini ya da bağımlı kullanım olmasa neler kazanılacağını ifade eden hatırlatıcı kartların evin belli yerlerine asılması faydalı olabilir. Günlük etkinliklerini planla. Genellikle televizyon, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli teknolojik araçları kullanmayı tercih ettiğin saatler vardır. Saatleri değiştir."

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da böyle etkinliklerle her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.