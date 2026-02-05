Yeşilay, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele modelini ABD'de anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeşilay, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele modelini ABD'de anlattı

Yeşilay, Türkiye\'nin bağımlılıkla mücadele modelini ABD\'de anlattı
05.02.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin başkenti Washington'da Uyuşturucu Karşıtı Amerika Koalisyonları Topluluğu (CADCA) tarafından düzenlenen foruma katılan Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede önlemeyi merkeze alan çalışmalarının uluslararası alanda ilgi gördüğünü söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'da Uyuşturucu Karşıtı Amerika Koalisyonları Topluluğu (CADCA) tarafından düzenlenen foruma katılan Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede önlemeyi merkeze alan çalışmalarının uluslararası alanda ilgi gördüğünü söyledi.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Ceylan ve Uluslararası İşbirlikleri Müdürü Sedef Erçetin Gençosmanoğlu, ABD'de bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren CADCA tarafından Washington'da organize edilen 36'ncı Ulusal Liderlik Forumu'na "özel davetli" statüsünde katıldı.

Ceylan, AA muhabirine, Yeşilayın ABD dışından davet edilen 2, toplamda da 3 uluslararası kuruluştan biri olduğuna dikkati çekerek, bu davetin iki ülke için de ilk olduğunu söyledi.

CADCA'nın uluslararası bağımlılık alanında çalışan kuruluşların yer aldığı "İstanbul İnisiyatifi" adlı yapının üyelerinden olduğunu belirten Ceylan, geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede önleme çalışmalarından CADCA'nın çok etkilendiğini ifade etti.

Ceylan, program kapsamında Kanada ve İspanya'dan davetli kuruluşlarla da temaslarda bulunduklarını, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü söyledi.

CADCA'nın ülke genelinde 7 bini aşkın koalisyonla sahada faaliyet yürüttüğünü anlatan Ceylan, ABD'de ise önleme çalışmalarına yeterince kaynak ayrılmadığına dikkati çekti.

"2025'te 8 milyonun üzerinde çocuğa ve 3 milyonun üzerinde yetişkine ulaştık"

Ceylan, Türkiye'de yürütülen önleme, rehabilitasyon ve müdahale çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, Yeşilayın Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurumla ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireylere 105 farklı noktada ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verdiklerini dile getiren Ceylan, bu ayakta tedavi modeli ile oldukça başarılı sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Ceylan, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında geçen yıl 8 milyonun üzerinde çocuğa ve 3 milyonun üzerinde yetişkine ulaştık." dedi.

Bağımlılığın yalnızca kimyasal maddelerle sınırlı olmadığını, internet, oyun, kumar ve çevrim içi bahis gibi davranışsal bağımlılıkların da hızla arttığını belirten Ceylan, şunları ifade etti:

"Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak hem Federasyonumuz hem de Uluslararası İşbirlikleri Müdürlüğümüz ve Direktörlüğümüz üzerinden dünyayla bu tecrübemizi paylaşmak istiyoruz çünkü bağımlılıkla mücadele, sadece ülkemiz sınırları içinde kalarak yapabileceğimiz bir mücadele değil."

Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2026'nın "bağımsızlık yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, valilik ve bakanlıklarla birlikte "bağımsızlık seferberliğini" başlattıklarını anlattı.

Bağımsızlık mücadelesini sadece devlet seviyesinde yürütmek istemediklerini kaydeden Ceylan, mahallelere kadar gidilecek modelin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ceylan, savunuculuk çalışmalarına da önem verdiklerini vurgulayarak, önlemenin sadece eğitimle olmadığını, bağımlılık yapıcı maddelere erişimi zorlaştıracak yasal düzenlemelerin de şart olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Sümeyye Ceylan, Washington, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele modelini ABD'de anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı
Talisca kararını yönetime iletti İmzayı atıyor Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
14:14
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:52:11. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilay, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele modelini ABD'de anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.