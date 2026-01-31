Yeşilay Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yeşilay Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün geride kaldı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen ve Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için seçme niteliği taşıyan şampiyona, bu yıl 'Yeşilay' adı ile gerçekleştiriliyor. Organizasyonda 317'si erkek 153'ü kadın olmak üzere toplam 470 atlet yer alıyor.

"Spor bağımlılıklardan korur" sloganıyla birlikte Yeşilay ile yapılan işbirliğine değinen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, federasyon olarak ülke gençliğine yardımcı olmayı hedeflediklerini ve bu farkındalık çalışmasını çok önemli bulduklarını söyledi.

Işık ve ses şovlarının yanı sıra finalde yarışan sporcuların tanıtılması gibi yeniliklerin de yapıldığı organizasyon hakkında Karadağ, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyat oyunları gibi organizasyonlarda gerçekleştirilen bu uygulamaları ulusal düzeyde yaparak örnek olmak istediklerini kaydetti.

İki gün sürecek ve 26 disiplinde madalyanın dağıtılacağı şampiyonanın ilk gününde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Kadınlar

60 metre:

1- Büşra Akay: 7.56

2- Beyzanur Seylan: 7.58

3- Zeynep Kaya: 7.59

400 metre:

1- Eda Nur Tulum: 54.30

2- Elif Polat: 55.10

3- Elif Ilgaz: 56.13

1500 metre:

1- Tuğba Yenigün: 4: 16.95

2- Tuğba Toptaş: 4: 17.15

3- Derya Kunur: 4: 20.42

Üç Adım Atlama:

1- Tuğba Danışmaz: 13.89 metre

2- Kadriye Dilek Durmuş: 13.26 metre

3- Aleyna Karabulut: 13.24 metre

Sırıkla Atlama:

1- Demet Parlak: 4 metre

2- Sudenaz Bayram: 3.20 metre

Gülle Atma:

1- Emel Dereli: 16.69 metre

2- Aysel Yılmaz: 15.56 metre

3- Sinem Yıldırım: 15.35 metre

Erkekler

60 metre:

1- Aykut Ay: 6.80

2- Muzaffer Kurumehmet: 6.82

3- Hüseyin Mutlu Korkmaz: 6.88

400 metre:

1- Kubilay Ençu: 47.12

2- İhsan Selçuk: 47.74

3- Eren Keser: 47.97

1500 metre:

1- Mevlüt Aras: 3: 44.05

2- Mert Selek: 3: 44.96

3- Ahmet Civci: 3: 45.86

Uzun Atlama:

1- Hüseyin Ocak: 7.39 metre

2- Deniz Kandöker: 7.15 metre

3- Enes Can Bayraktaroğlu: 7.14 metre

Yüksek Atlama:

1- Alperen Acet: 2.20 metre

2- Yasir Kuduban: 2.12 metre

3- Atilla Göktuğ Taşdelen: 2.06 metre