Üye Girişi
Yeşilçam filmlerini aratmayacak aşk hikayesi - Son Dakika

Yeşilçam filmlerini aratmayacak aşk hikayesi

18.11.2021 08:13
Yeşilçam filmlerini aratmayacak aşk hikayesi

38 yıllık ilk aşkına Esra Erol'da kavuştu.

38 yıl önce birbirlerine aşık olan Havva Hanım ve Servet Bey o günün şartlarında kaçmaya karar veriyorlar. Ancak aileler aynı gün birbirini seven iki genci ayırıyor. Yıllar içinde Havva Hanım başka bir hayat kuruyor. Servet Bey ise başka bir hayat..

Kaderin cilvesi ki ikisi de eşlerinden ayrılıyorlar ve bir gün manavda karşılaşıyorlar. Havva Hanım arkası dönük olan Servet Bey'e "Bu Pırasanın fiyatı ne" diye soruyor. Onu sesinden tanıyan Servet Bey "sana bedava" diyerek cevap veriyor.

Bu diyaloğu duyan Esra Erol ise, "Hiçbir pırasa fiyatı bu kadar romantik sorulmamıştı herhalde" diyerek seyirciyi güldürdü.

Yıllar sonra ki karşılaşmadan sonra 4 yıl beraberlik yaşayan Servet Bey ve Havva Hanım'ın arasında yaşanan ufak bir tatsızlık sonrası Havva Hanım Servet Bey'i terk ediyor. Bunun üzerine Servet Bey 38 yıllık aşkıyla nikâh masasına oturmak ve beni affet demek için Esra Erol'un kapısını çaldı.

1 gün sonra Havva Hanım Servet Bey'in çağrısına kulak verdi ve Esra Erol'un programına geldi. Havva Hanım "ben çok şanslı bir kadınım, bu yüzyılda böyle bir aşk görülmemiştir. Biz birbirimizi çok sevdik" dedi.

Servet Bey ise aşkını şöyle dile getirdi "O uyurken ben onun nefesini dinliyorum"

Maddi sebeplerden dolayı biten bu büyük aşk için ise Esra Erol'da programına sayısız yardım telefonu geldi.

Esra Erol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeşilçam filmlerini aratmayacak aşk hikayesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz 08:09 Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu 07:49 Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu 07:23 "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri 07:15 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz 01:16 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı 23:26 Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı 21:27 DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? 18:36 Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?

Son Dakika Haberleri
08:10 WhatsApp'in yeni özelliğini Türk yazılım mühendisleri geliştirdi
08:09 Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz
07:49 Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu
07:45 Sevgilisi tarafından terk edildi, alt geçide atladı
01:21 Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın
01:15 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz
00:52 Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı
00:45 Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı değiştirildi
00:44 48 gündür açlık grevi yapan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin sağlık durumu kritik
00:32 "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik
WhatsApp'in yeni özelliğini Türk yazılım mühendisleri geliştirdi WhatsApp'in yeni özelliğini Türk yazılım mühendisleri geliştirdi         
08:10
Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem         
08:00
Sevgilisi tarafından terk edildi, alt geçide atladı Sevgilisi tarafından terk edildi, alt geçide atladı         
07:46
Hazine'den döviz bürosu kararı! Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı esnetildi Hazine'den döviz bürosu kararı! Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı esnetildi         
07:21
Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın         
01:21
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Hadise'nin elbisesinin faturasını Reza Zarrab mı ödedi? Hadise'nin elbisesinin faturasını Reza Zarrab mı ödedi?         
20:13
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi         
11:53
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu         
11:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 08:18:13. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilçam filmlerini aratmayacak aşk hikayesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement