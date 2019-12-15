Yeşilyurt Belediyesinden çocuklara trafik eğitimi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesinden çocuklara trafik eğitimi

6 saat önce

Yeşilyurt Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim programlarında bir ay içerisinde 257 öğrenciye teorik ve pratik olarak trafik eğitimi verildi.

Yeşilyurt Belediyesinden çocuklara trafik eğitimi, System.String[]

Yeşilyurt Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim programlarında bir ay içerisinde 257 öğrenciye teorik ve pratik olarak trafik eğitimi verildi.


Yeşilyurt Belediyesinin çocuklarda trafik bilinci ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturması amacıyla hizmete sunduğu Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitim programları aralıksız devam ediyor.


Hizmete girdiği 2015 yılından bugüne kadar 30 binin üzerinde anaokulu, ilkokulu ve Kuran Kursu öğrencisini ağırlayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, trafik işaretlemelerinden trafik ışıklarına, yaya geçitlerinden benzin istasyonuna, alt ve üst geçitlerden duraklara kadar bütün hizmet alanlarıyla çocuklara kalıcı ve nitelikli hizmet veriyor.


Yeşilyurt Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen eğitim programları kapsamında geride bıraktığımız Kasım ayında toplam 257 öğrenciye teorik ve pratik olarak trafik kuralları anlatıldı.


Eğitim programlarına destek veren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın trafik kurallarını erken yaşta öğrenmeleri için hizmete açtığımız Çocuk Trafik Eğitim Parkımızın yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu etmektedir. İlçemizde bulunan anaokulu, ilkokul ve Kuran Kurslarımızda eğitim görev evlatlarımızı belirli bir program dahilinde parkımıza getirerek teorik ve pratik eğitimler veriyoruz" dedi.


2015 yılından bugüne kadar 30 binin üzerinde çocuğa trafik eğitimi verildiğini belirten Çınar, "Bu büyük bir rakamdır. Eğitim programlarımızın kalitesini artırmak adına İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzle ortaklaşa eğitim programlarına start verdik. Kasım ayı içerisinde toplam 257 öğrencimizi burada misafir ettik. Trafik polislerimizin kontrolünde verilen eğitimlerde çocuklarımıza trafik kuralları tüm ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Çocuklarımızın her türlü bilgiyle donatılmış şekilde geleceğe hazırlamak adına bu tür eğitimlere aralıksız devam edeceğiz. Eğitim programlarına desteklerini esirgemeyen İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ercan Değdeviren başta olmak üzere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzün kıymetli personellerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:19 Kaynak: İHA
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