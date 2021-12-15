Yeşilyurt Belediyesinden üniversite öğrencilerine gıda desteği - Son Dakika

Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi, ilçede kirada oturan üniversite öğrencilerine kış boyunca gıda desteğinde bulunacağı bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siz sadece derslerinizi düşünün diye sizi düşünen bir belediyeniz var. Öğrenci kimlik belgesi ve öğrenci evinin kira kontratı ile belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat eden ilçemizdeki üniversiteli öğrenci kardeşlerimizin kış boyunca gıda ihtiyacı bizden." ifadesi kullanıldı.