Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor sahasında 4-2'lik skorla kazandı
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor sahasında 4-2'lik skorla kazandı - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor sahasında 4-2'lik skorla kazandı

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'un 14.haftasında sahasında Batman Petrolspor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibini 4-2 mağlup etti.

Yeşilyurt Belediyespor sahasında 4-2'lik skorla kazandı, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup'un 14.haftasında sahasında Batman Petrolspor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibini 4-2 mağlup etti.


Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan müsabakada 2-1 geriye düşen Malatya ekibi ikinci yarının sonlarına doğru bulduğu gollerle 3 puana uzandı.


Ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmaya kalede Emrah Tuncel, İbrahim Tokay, Deniz Işık, Selim Dağ, Sefa Korkmaz, Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Ali Kemal Başaran, Vedat Erçin ve Erhan Gözetlik on biriyle başladı.


Oldukça hızlı başlayan oyunda Alpay Aldemir'in 9.dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Malatya temsilcisi, üstünlüğünü 14 dakika koruyabildi. Konuk takım Batman Petrolspor 23. dakikada Sebahattin Usta'nın kaydettiği golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk takım 49. dakikada Ali Kemal Özkan ile üstünlük golünü bularak skoru 2-1'e taşıdı.


Ancak oyunu bırakmayan ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor 67. dakikada Sefa Korkmaz ile skoru 2-2'ye getirdi.


Yeşilyurt Belediyespor etkili oyununu sürdürerek 77.dakikada bu kez Ali Kemal Başaran ile golü buldu ve skoru 3-2 yaptı.


Turuncu yeşilli takım dakikalar 84'ü gösterirken Vedat Erçin'in penaltıdan kaydettiği golle skoru tayin etti ve müsabaka 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. - MALATYA

Batman Petrolspor, Yeşilyurt, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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