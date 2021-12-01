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"Yeşilyurt Güreş Sahamız, Bölgenin Turizm Potansiyelinin Hareketlenmesine Vesile Olacak" - Son Dakika

"Yeşilyurt Güreş Sahamız, Bölgenin Turizm Potansiyelinin Hareketlenmesine Vesile Olacak"

01.12.2021 15:19
"Yeşilyurt Güreş Sahamız, Bölgenin Turizm Potansiyelinin Hareketlenmesine Vesile Olacak"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Tarihi karakucak güreşlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde hizmete sunacağımız Yeşilyurt Güreş Sahamız, mimari yapısı, görsel zenginliği ve hizmet alanlarıyla Yeşilyurt'un turizm potansiyelinin hareketlenmesinde önemli bir rol üstelenecek" diye konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Hamidiye Mahalle Muhtarı Kazım Karabekir Canal, Mullakasım Mahalle Muhtarı Musa Taşdemir ile Hıroğlu Mahalle Muhtarı Uğur Topaloğlu, inşaatı tüm hızıyla devam eden Yeşilyurt Güreş Sahasındaki çalışmaları incelediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol sonrasında 10 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan 6 dönüm alan üzerinde ki Yeşilyurt Güreş Sahası, mimari yapısı, tasarımı ve aydınlatmalarının yanı sıra 570 kişilik tribünü, sosyal ve kültürel mekanları, park alanları, kafeteryası, soyunma odaları, otoparkı ve dinlenme alanlarıyla Yeşilyurt'un sosyal ve sportif yönden gelişim sürecine önemli değerler kazandıracak.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Mahalle Muhtarları, bölgenin sosyal, kültürel ve tarihsel anlamdaki güçlü potansiyelinin ön plana çıkmasına vesile olacak yatırımlar ve projelerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Yeşilyurt Güreş Sahası inşaatının planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

Yeni dönem vaatlerinden olan 'Yeşilyurt Güreş Sahası' projesini de Yeşilyurt'a kazandırmak için çok titiz ve planlı bir çalışma sürecinden geçtiklerini ifade eden Başkan Çınar, " Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız 'Spor Tesisleri' yatırım protokolü kapsamında ilçemizin tarihi bölgelerinden Çırmıhtı'da hizmete sunacağımız Yeşilyurt Güreş Sahamızda inşaat ve imalat işlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Yenilenecek spor sahası, tribünleri, antrenman salonları, kafeteryası, çevre düzenlemesi, aydınlatmaları, otoparkı ve sosyal donatılarıyla bölgemizin eşsiz zenginliklerinin ön plana çıkmasını sağlayacak bu değerli eserle birlikte, Yeşilyurt'umuzun sosyal ve sportif yönden gelişim sürecine bir katkı daha sunmuş olacağız. Bu yılın Temmuz ayında temelini attığımız Yeşilyurt Güreş Sahamızın projesi kapsamındaki kapalı ve açık alanlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı, tribün bölümündeki çalışmalar yoğunlaştı. Burası tamamlandığında teknik kapasitesi ve hizmet alanlarıyla bölgenin en büyük Güreş Sahası olarak Yeşilyurt'luların ve sporcularımızın hizmetine sunacağız. Karakucak güreşleriyle özdeşleşmiş bu tarihi bölgemizin bu güçlü yapısını modern ve kaliteli bir projelerle daha fazla ön plana çıkartacağız.Ata sporumuz olan karakucak güreşlerine verdiğimiz önemden yola çıkarak hizmete sunacağımız bu dev yatırım alanında inşallah ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonlar a da ev sahipliği yapacağız. Yeşilyurt'umuzun her noktası güzel ve değerlidir, bizlerde bu tür yeni projelerimize bu güzelliklerin hak ettiği değeri görmesini sağlıyoruz. " dedi.

Beylerderesi ile Yeşilyurt Güreş Sahası arasındaki doğal zenginlikleri planlı yatırımlarla turizme kazandıracaklarını ifade eden Başkan Çınar, " Yeşilyurt Güreş Sahamızın olduğu bölgede ile Beylerderesi Şehir Parkımız arasındaki doğal zenginliklerin doğru ve planlı yatırımlarla turizme kazandırılmasına ayrı bir önem veriyoruz. Doğal alanları, ağaçlık bölgeleri ve yeşil alanlarıyla kendisine has bir zenginliğe sahip bu bölgemiz ki sulama suyunun geçtiği bölgede çevre düzenleme, yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılması, taşkın koruma planları başta olmak üzere diğer yenileme ve dönüşüm yatırımlarına da aralıksız devam ediyoruz. Bu bölgeyi bir bütün halinde geliştirmek için tüm projeleri bir bütünün parçaları olarak görüyoruz.Buraya yeni bir yaşam alanı kurmak içinde bölgeye değer katacak rekreasyon ve düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Alternatif yaşam alanlarımıza buradaki dev yatırımlarımızla bir yenisini daha ekleyerekYeşilyurt'un tabiat güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha net görülmesini sağlayacağız. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt'umuz tarih kentidir, müzeler kentidir, spor kentidir. Yeni yatırımlarla her geçen gün daha güçlenen bu zenginliğimizi daha da geliştirmek ve ilerletmek içinde dur durak bilmeden var gücümüzle çalışıyoruz." Diye konuştu.

Yeşilyurt'ta hayata geçen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik eden Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ise, " Yeşilyurt Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda, uzun yıllardır bu bölgemizde gerçekleşen ata sporumuz karakucak güreşlerinin yapıldığı bu alan, modern ve güzel bir projeyle daha kaliteli bir hüviyete ulaşacak. Sporcularımızın daha iyi şartlarda spor yapmasına ve kendilerini yetiştirmesine imkan tanıyacak güzel bir projenin Yeşilyurt'ta yürütülmesinden hepimiz memnuniyet duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Yeşilyurt Belediyemiz başta olmak üzere Güreş Kulübümüze ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yapılan bu yatırımlar güzel nesillerin yetiştirilmesine ciddi katkılar sunacaktır. Karakucak güreşleri zaten bizim ata sporumuzdur. Bu bölgede geçmişte olduğu gibi bugünde çok değerli sporcular yetişmektedir. Yeni ve modern tesislerimiz sayesinde inşallah sadece ulusal düzeyde değil uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi, bölgemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcularımızın sayısı hızla artacaktır." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Güreş Sahamız, Bölgenin Turizm Potansiyelinin Hareketlenmesine Vesile Olacak

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Güreş, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yeşilyurt Güreş Sahamız, Bölgenin Turizm Potansiyelinin Hareketlenmesine Vesile Olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yeşilyurt Güreş Sahamız, Bölgenin Turizm Potansiyelinin Hareketlenmesine Vesile Olacak" - Son Dakika
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