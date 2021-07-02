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Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı - Son Dakika

Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı

02.07.2021 16:11
Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesinde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami'nin açılışı yapıldı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesinde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami'nin açılışı yapıldı.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçe belediye başkanları, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve davetliler katıldı. Melikgazi'ye ölümsüz bir eser daha kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Uzun bir süreden sonra açılış ve temel atma programlarımız başladı. Yeşilyurt bölgesi yoğun nüfusu ile birlikte Kayseri'nin yeni yüzü, yeni yerleşim alanlarından biri. Bu bölgede yoğun çalışmalarımız gayretlerimiz var. Camimizin hayırseveri Hamza amca ve eşi bugün aramızda. Birlikte bu camiyi açmanın gururunu yaşıyoruz. Cenabı Allah herkese böyle güzel hayırlar yapmayı nasip etsin. Belediye olarak cami inşaatının yarısından fazlasını belediye olarak biz karşıladık. Biz Melikgazi'nin temel ihtiyaçlarını giderme noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda bu cami ile birlikte tam 9 Cami daha şu anda yükseliyor. Yani 2 sene içerisinde 10 caminin temelini attık. Bir kısmı şu anda açılışa hazır. Tam 4 tane Kur'an kursu inşaatını yaptık. Sağlık Ocağı konusunda da iddialıyız. 7 tane sağlık ocağının şu anda temelini attık bugün birini hizmete açtık. Birde en önemli değer verdiğimiz şeylerden bir tanesi gençliğimiz. Onlar için, şu anda da tam 12 tane okulun inşaatı devam ediyor, projesi devam edenler var. Dolayısıyla Melikgazi olarak 2024 yerel seçimlerine geldiğimizde inşallah Melikgazi'deki okul, sağlık ocağı, cami, Kur'an kursu ihtiyacının büyük bölümünü karşılamış olacağız. 58 mahallemizde farklı farklı projeler yapıyoruz. 80 günde 80 park teması ile yola çıkmıştık ve parklarımızı ilçemize kazandırdık. Hizmetlerin daha iyisini yapmak için mücadele veriyoruz. Hamdi Amca ve Zarife Teyze'mize bu güzel hayırları için teşekkür ediyorum" dedi. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ise, caminin hayırlı olmasını dileyerek Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Zarife Şanlıünal'a teşekkür etti. Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar da bir konuşma yaparak, "Kayserimiz marka bir şehir. Hayırseverlerimiz her alanda bizi gururlandırıyorlar. Bu Kayseri'nin kültüründen ve geleneklerinden gelen bir durum. Belediye başkanlarımıza ve hayırseverlerimize de teşekkür eder, caminin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Melikgazi'nin gelişmesinde ve güzelleşmesinde Başkan Mustafa Palancıoğlu ve ekibinin büyük emeği olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, "Ben değil biz kültürü ile yaşamamızın meyvelerini topluyoruz. Şehrimiz büyüyor ve ihtiyaçlarda giderek artıyor. Hayırsever Hamdi Amca, Sadakay-i cariyenin en güzel örneğini sergiliyor. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, "Bugün güzel bir hayra eşlik ediyoruz. Bu güzel hayırda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Cemaati bol olur inşallah" diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise caminin Melikgazi'ye ve Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Allah hepimizi hayır işleyenlerden eylesin. Kayseri hayırseverlikte zirve bir şehirdir. Bu güzel hayrı yaptığı için Hamdi Amca'dan Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı
Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı
Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı
Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı
Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı
Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı
Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı

Mehmet Özhaseki, Melikgazi, Yeşilyurt, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Mahallesi'nde 'Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami' ibadete açıldı - Son Dakika


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