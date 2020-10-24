Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı - Son Dakika

Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı

24.10.2020 13:52

Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış: "Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerini özenle yetiştiriyoruz" Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kurulan örnek köyde yetiştirilen kuru fasulyelerin hasadına başlandı.

Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı

Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış:

"Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerini özenle yetiştiriyoruz"

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kurulan örnek köyde yetiştirilen kuru fasulyelerin hasadına başlandı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın girişimleri neticesinde, sofralardaki doğal ürünlerin sayısını artırmak amacıyla Cumhuriyet Örnekköy'de kurulan Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında Nisan ayından itibaren damla sulama yöntemiyle yetiştirilen kuru fasulyelerin hasadı başladı. Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, planlı ve düzenli çalışmaları neticesinde verimli topraklardan bereketli ürünler topladıklarını söyledi. Tarımsal yatırımlarda Yeşilyurt'un adını ülke çapında duyurmak adına çok yoğun bir dönemden geçtiklerini belirten Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın girişimlerinin ardından oldukça güzel ve geniş bir alanda faaliyetlerine başlayan Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Müdürlüğümüz çatısı altında oluşturduğumuz alanında deneyimli ekiplerimizin özenli ve planlı çalışmaları neticesinde bölgemizdeki ürün çeşitliliğini artırmak noktasında yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Kuru fasulye bilindiği üzere Kurucaova ve Doğanşehir bölgesinde çok yaygın olarak üretilmekteydi. Yaptığımız saha araştırmaları neticesinde bu bölgemizde kuru fasulye ekiminin gün geçtikçe azaldığını gördük. Bilindiği üzere daha önceden tarlalarımızda ekimini yaptığımız nohutlarımızın hasadını yapmış ve yine verimli ürünler toplamıştık. Müdürlük olarak bölgemizin var olan güçlü potansiyelinden aldığımız güç ve ilham neticesinde kuru fasulye ve nohut gibi sofralarımıza farklı bir lezzet getiren bakliyatın üretimine hız verdik. Nisan ayında ekimini yaptığımız ve damla sulama yöntemiyle yetiştirdiğimiz kuru fasulyelerimizin hasadını 15 günlük kuruma döneminden sonra mekanizasyon makineleri aracılığıyla yapıyoruz. Belirli bir çalışma takvimine göre ekimi, bakımı ve sulamaları yapılan tarlalarımızdan verimli ürünler topladık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak çiftçilerimizin alternatif ürün yetiştirmelerine destek vermek adına çalışmalarımıza ise devam ediyoruz. Çiftçilerimize kayısımızın yanında farklı ürünler yetiştirmeye teşvik etmek adına başlattığımız çalışmalarımızın şimdi hasadını yapmaktayız. Tarımsal vizyonumuzu daime üst seviyelerde tutarak bölgemizde ki ürün çeşitliliğini artırıp, Yeşilyurt'umuzun değerli arazilerini ve tarlalarından toplayacağımız doğal ve organik ürünlerle milli ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı
Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı
Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı
Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı

Araştırma Geliştirme, Yeşilyurt, Malatya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt'ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı - Son Dakika Ekonomi

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