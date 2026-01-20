Yeşilyurtspor\'da Yeni Yönetim Göreve Başladı

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından göreve seçilen Ramazan Ayhan başkanlığındaki Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını resmiyet kazandırdı.

Kulübün geleceğine yön verecek kararların alındığı toplantıda, Malatya Yeşilyurtspor'un kurumsal yapısını güçlendirmek, sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmek ve özellikle altyapıya yönelik çalışmaları artırmak adına görev paylaşımı titizlikle belirlendi.

Yapılan görev dağılımına göre; Başkan Vekilliği görevine Şahin Doğan, As Başkan ve Alt Yapı Sorumluluğu görevine Seyithan Tekin,Genel Sekreterlik görevine Ömer Çelik,As Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu görevine Orman Barman,Basın Sözcülüğü görevine Yusuf Kocaman,Mali İşler Sorumluluğu görevine Fatih Altın, T.F.F. İlişkiler Sorumluluğu görevine Sertaç Güleç, Tesis Sorumluluğu görevine Numan Özcan, Stat ve Taraftar Sorumluluğuna Osman Gönültaş, As Başkanlık görevine ise Okay Demirhan getirildi.

Kulübün denetim ve disiplin mekanizmaları da yeniden yapılandırıldı. Buna göre; Denetim Kurulunda Nuh Boyraz, Yakup Arkın ve Yunus Şen görev alırken, Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Enver Türkmen, Erkan Van ve Mehmet Önder Dönük seçildi.

Yeni yönetim kurulunun görev dağılımının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan, Malatya Yeşilyurtspor'un birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir yapıya kavuşacağını belirterek, "Göreve seçilen tüm yönetim kurulu üyelerimize ve kurullarımızda görev alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Yeşilyurtspor'u hem sportif hem de kurumsal anlamda daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA