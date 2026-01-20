Yeşilyurtspor'da Yeni Yönetim Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yeşilyurtspor'da Yeni Yönetim Göreve Başladı

Yeşilyurtspor\'da Yeni Yönetim Göreve Başladı
20.01.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Yeşilyurtspor'un yeni yönetimi görev dağılımını yaptı, kulübün geleceği için planlar oluşturdu.

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından göreve seçilen Ramazan Ayhan başkanlığındaki Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını resmiyet kazandırdı.

Kulübün geleceğine yön verecek kararların alındığı toplantıda, Malatya Yeşilyurtspor'un kurumsal yapısını güçlendirmek, sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmek ve özellikle altyapıya yönelik çalışmaları artırmak adına görev paylaşımı titizlikle belirlendi.

Yapılan görev dağılımına göre; Başkan Vekilliği görevine Şahin Doğan, As Başkan ve Alt Yapı Sorumluluğu görevine Seyithan Tekin,Genel Sekreterlik görevine Ömer Çelik,As Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu görevine Orman Barman,Basın Sözcülüğü görevine Yusuf Kocaman,Mali İşler Sorumluluğu görevine Fatih Altın, T.F.F. İlişkiler Sorumluluğu görevine Sertaç Güleç, Tesis Sorumluluğu görevine Numan Özcan, Stat ve Taraftar Sorumluluğuna Osman Gönültaş, As Başkanlık görevine ise Okay Demirhan getirildi.

Kulübün denetim ve disiplin mekanizmaları da yeniden yapılandırıldı. Buna göre; Denetim Kurulunda Nuh Boyraz, Yakup Arkın ve Yunus Şen görev alırken, Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Enver Türkmen, Erkan Van ve Mehmet Önder Dönük seçildi.

Yeni yönetim kurulunun görev dağılımının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan, Malatya Yeşilyurtspor'un birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir yapıya kavuşacağını belirterek, "Göreve seçilen tüm yönetim kurulu üyelerimize ve kurullarımızda görev alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Yeşilyurtspor'u hem sportif hem de kurumsal anlamda daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilyurtspor'da Yeni Yönetim Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:09:01. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilyurtspor'da Yeni Yönetim Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.