Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi

16.04.2022 20:53

Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Sivas genelinde bine yakın yetim çocuk ve yakınları iftar sofralarında buluştu. Valiliğin organizasyonuyla kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına da 150 yetim katıldı.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, ramazanın 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Ramazan ayı ve yetim kavramı bir arada çok anlamlı oldu. Birçok farklı, özel ve anlamlı günler var ama bugün daha anlamlı bir gün. Bugün bizim insani duygularımızın ramazanın atmosferiyle zirve yaptığı bir gündür. Sivas merkezde ve tüm ilçelerimizde de yetim evlatlarımızla birlikte iftar gerçekleştirdik. Peygamber efendimiz de bir yetimdir. Onun söylemiyle 'Yetim başı okşayan cennetin kapısını açar.' Dolayısıyla hem inancımızın hem de kültürümüzün özünde yetimin başının okşanması, bizim için bir düsturdur." ifadelerini kullandı.

İftara katılan çocuklara harçlık ve oyuncak dağıtıldı.

Niğde

Niğde'de Valilik ile Yetim Eli Derneği iş birliğinde bir otelde düzenlenen iftar programına 350 yetim çocuk katıldı.

Yemekten sonra yetimlere ve ailelerine harçlık verildi.

Programa, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile protokol üyeleri katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından Mimar Sinan Parkı'nda belediyeye ait tesiste gerçekleştirilen programda yetim çocuklar iftar öncesi palyaço ve Hacivat-Karagöz gösterisini izledi.

Özel dizayn edilen oyun parkında eğlenen çocuklar, daha sonra yakınları ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile iftar yaptı.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliğince Polisevi'nde düzenlenen iftar programına, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve eşi Hilal Saygılı ile 73 aile katıldı.

Tekbıyıkoğlu, programın ardından gazetecilere, kaderin insanlara eşit fırsat vermeyebildiğini belirterek, insanların yaşarken önlerine çeşitli engeller çıkabildiğini söyledi.

Babasını veya annesini kaybetmenin de bu durumlardan olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Biz bir milletsek birbirimizin acı gününde hissiyatını paylaşabiliyorsak ancak o derecede millet olduğumuzu kabul ediyoruz. Hem millet olarak hem de devlet olarak yetimlerimizin, öksüzlerimizin yanında bulunmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi vazife olarak görüyoruz. Bugün de bu kapsamda ilimizdeki 73 aileyle beraber iftar yaptık." diye konuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu ve eşi, Başkan Saygılı ve eşi, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Nevşehir

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye ile İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen programda, yetim çocuklar ve yakınları bir araya geldi.

İftar öncesi İHH gönüllüleri, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp, boyama etkinliği yaptı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programa AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi
Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi
Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi
Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi
Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi
Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi

YORUMLAR
500
Develililer iftarda bir araya geldi Develililer iftarda bir araya geldi Başkan Büyükkılıç: 'Hizmet Bizim İşimiz' Başkan Büyükkılıç: 'Hizmet Bizim İşimiz'

Nevşehir, Kayseri, Niğde, İftar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:33 Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:29 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 21:09:09. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement