Yetim Öğrenci İçin Kermes Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başlatılan "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesine bir destekte Sandıklı Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden geldiği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başlatılan "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesine bir destekte Sandıklı Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden geldiği bildirildi.



Sandıklı Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören kursiyerler hazırladıkları gıda ürünlerini Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde açtıkları kermeste satarak gelirini yetim bir çocuğa bağışladı.





Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün de katıldığı kermes programında çalışmalarından dolayı kursiyerler tebrik edildi.





Çöl, yetim bir öğrencinin yıllık eğitim masraflarının karşılanması için düzenlenen kermes dolayısıyla halk eğitim merkezi müdürü ve kursiyerlere bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Halk eğitim merkezimizdeki bir yetim öğrencinin yıllık eğitim ihtiyaçları için düzenlenen kermese katıldık. Halk Eğitim Müdürümüze ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.



Kermes programına AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Bekir Özçelik ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yavuz da katıldı.

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