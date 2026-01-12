Yetim Vakfı'nın 38 Ülkedeki Yardım Çalışmaları - Son Dakika
Yetim Vakfı'nın 38 Ülkedeki Yardım Çalışmaları

12.01.2026 12:34
Yetim Vakfı, 2022'de 38 ülkede 3,6 milyon kişiye yardım etti, Gazze ve Suriye'ye odaklandı.

Yetim Vakfı, geçen yıl 38 ülkede gerçekleştirdiği insani yardım çalışmalarıyla 3 milyon 605 bin 270 kişiye ulaştı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2025'te yardım çalışmalarının odak noktasını Gazze'deki insani kriz ve Suriye'deki gelişmeler oluşturdu.

Geçen yıl en kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü Gazze'de 2 milyon 285 bin 427 kişiye destek sağlayan vakıf, acil yardım kapsamında 1 milyon 955 bin kişiye ulaştı, 11 bin yetime düzenli destek verdi.

Barınma sorununun çözümü için hayata geçirilen "Umut Bahçesi" projesiyle Han Yunus bölgesinde 50 yetim ailesi için özel çadır kent kuruldu.

Suriye'de 538 bin 260 kişiye destek sağlayan vakıf, Türkiye'de ise sağlık, eğitim, sosyal destek ve kumanya yardımları kapsamında 124 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştı.

Geçen yıl toplam 24 bin 325 çocuğa düzenli sponsorluk desteği verilirken, 29 ülkede ramazan ve kurban bayramı organizasyonları düzenlendi.

Vakfın Filistin, Suriye, Somali, Sudan, Çad, Afganistan, Arakan, Bangladeş, Nepal, Yemen, Lübnan, Burkina Faso, Gine, Hindistan, İran, Kenya, Mali, Moritanya, Sri Lanka ve Zimbabve'nin de aralarında bulunduğu 38 ülkede yaptığı insani yardım çalışmalarıyla 3 milyon 605 bin 270 kişiye destek verildi.

Farkındalık çalışmaları ve akademik projeler

İnsani yardım faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal farkındalık projelerine de ağırlık veren Yetim Vakfı, Gazze için Türkiye'nin 81 ilinde 50 bin çocuğun katılımıyla eş zamanlı "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi.

Akademik çalışmalar kapsamında "Dijital Dünyada Aile Çalıştayı" ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğinde "Sosyal Hizmet Kongresi" gerçekleştirildi.

Ayrıca çocuklara yönelik kültür ve sanat içerikli "Elimsende" dergisi yayın hayatına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, "Gazze'deki çadır kentlerden Afganistan'daki, Uganda'daki, Bosna'daki projelere kadar uzanan bu iyilik ağı, bağışçılarımızın fedakar kalpleriyle örüldü. Yeryüzünde yüzü gülmeyen tek bir yavrumuz kaldığı sürece işimiz bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Gazze, Son Dakika

