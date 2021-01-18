Yığılca'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezi ile köylerde ulaşıma kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

İlçede etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 70 santimetreye, köylerde ise 1 metreye yaklaştı.

Yığılca Kaymakamlığı ve Yığılca Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde trafiğe kapanan yolları açma çalışmalarını tamamladı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarını ise sürdürüyor.

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, karla mücadele çalışmalarımız çok yönlü devam ediyor. 39 köy, 4 mahalle ve 26 köy altı yerleşim birimlerimiz için planlama yaptık, yol açma çalışmalarımız sürüyor. Gece boyu da çalışmalar devam edecektir. Acil müdahale gerektirecek durumlar haricinde program dahilinde hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara seslenen Kurt, "Siz değerli vatandaşlarımızdan istirhamımız herhangi bir endişeye mahal vermeden, yağan kar sevinciyle Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmeden, komşularınızı gözetip zor durumda olanları bize bildirerek, yine sokağınızdaki canlıları gözeterek, gözetemeyecek durumdaysanız bizleri muhtarınız aracılığıyla haberdar ederek bize destek olmanız. Tekrar yinelemekte yarar var. Kar yağışı devam ediyor. Kısa süreli yollarımız kapalı kalabilir evinde hastası olan, yolların kapalı olmasından, evinde gıda veya yakacak problemi olan bunların yokluğundan endişe duymasın kar üstünden giden paletli araç dahil yeterli aracımız var sizlerin yanındayız. Karla mücadele çalışmalarımız 24 saat esaslı devam edecek." dedi.

Öte yandan ilçenin muhtelif yerlerine sokak hayvanları için mama bırakıldı, kuşlar için yem serpildi.