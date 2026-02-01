Habib-i Neccar Cami Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
Habib-i Neccar Cami Yeniden İbadete Açıldı

01.02.2026 11:33
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerde tamamen yıkılıp, yeniden inşa edilen Hatay'daki Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Cami'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlık koordinesinde yürütülen "Asrın İnşa Seferberliği" kapsamında Hatay'da 153 bin 755 ev ve iş yeri yapıldı.

Bu doğrultuda, Habib-i Neccar Cami, Tarihi Uzun Çarşı, Hükümet Konağı ve Tarihi Meclis binası gibi kentin simge yapıları yeniden inşa ve ihya edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle çalışmalara başlanan Habib-i Neccar Cami'nin enkazdaki taşları tek tek toplandı. Caminin her bir metrekaresi büyük bir titizlikle aslına uygun olarak inşa edildi ve ince işçilikle her köşesi yeniden nakşedildi.

Cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açıldı.

"Evimi değil, camimi merak ettim"

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yapımı tamamlanan Habib-i Neccar Cami'nin 28 yıllık imamı Antakyalı Fethullah Uğraş'ın "Evimi değil, camimi merak ettim" sözlerini alıntılayarak, "Çünkü Habib-i Neccar Antakya'nın kalbiydi. Çok şükür yeniden ibadete açıldı. Hatıralar, dualar ve umutlar eskisi gibi yine bu kubbenin altında buluşuyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda imam Uğraş, Habib-i Neccar Cami'nin enkazını görmenin kendisi için tarifi olmayan büyük bir acı olduğunu belirtti.

Depremde kendi evinin de yıkıldığını anlatan Uğraş, şunları kaydetti:

"Ama Habib-i Neccar Cami kadar evimi merak etmedim desem yeridir. Hatay'da 1200 imamdan bir tanesiyim. Beni ayrıcalıklı kılan Habibi Neccar Cami'nde, Habib-i Neccar Hazretleri'nin gölgesinde hizmet etmek."

İnşası sırasında camiyi ziyaret ettiğini aktaran Uğraş, işçilerin kendisini görünce birlikte avluda namaz kılmayı teklif ettiklerini, namazın ardından tarifi olmayan duygular yaşadıklarını ifade etti.

Minarenin metre metre yükselişine de şahitlik ettiklerini dile getiren Uğraş, her aşamanın ayrı bir heyecan olduğunu, caminin ihya edilmesinin ise Antakyalılar için çok büyük bir değer taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

