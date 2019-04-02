Yıkılan Mozambik'e BM Yardımları Ulaştı
1 saat önce
- Yıkılan Mozambik'e BM yardımları ulaştıMAPUTO - İdai siklonuyla birlikte 500'den fazla kişinin öldüğü ve 1,8 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı Mozambik'e Birleşmiş Milletler yardımı ulaştı.
- Yıkılan Mozambik
'e BM
yardımları ulaştı
MAPUTO - İdai siklonuyla birlikte 500'den fazla kişinin öldüğü ve 1,8 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı Mozambik'e Birleşmiş Milletler
yardımı ulaştı.
İdai siklonu, geçtiğimiz hafta Mozambik ve çevre ülkeleri vurmuş, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalmıştı. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiği Mozambik'e insanı yardım malzemelerini ulaştırdı. UNHCR'den yapılan açıklamada, İdai siklonundan etkilenen Zimbabve ve Malavi
'ye de yardım gönderildiği kaydedildi.
Yapılan yardım paketinde; aile çadırları, çadır muşambaları, uyku tulumları, pişirme setleri, mutfak eşyaları, şekerlemeler, sineklik ve güneş panelli lambalar gibi çeşitli malzemeler olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:55 Kaynak: İHA
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