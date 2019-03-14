Yıl sonu TÜFE beklentisi düştü
33 dakika önce
Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği mart ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64'e geriledi.
Merkez Bankası
'nın gerçekleştirdiği mart ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64'e geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:10
MB Anketi: Yılsonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 15.64 Oldu (2)
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