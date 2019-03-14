Son Dakika Haberleri: Yıl sonu TÜFE beklentisi düştü

Yıl sonu TÜFE beklentisi düştü

33 dakika önce

Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği mart ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64'e geriledi.

Yıl sonu TÜFE beklentisi düştü, System.String[]
Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği mart ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64'e geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:10 

Merkez Bankası, Ekonomi
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