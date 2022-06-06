Yılana portakal ikram eden adam yaptığına pişman oldu! İşte o anlar - Son Dakika
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Yılana portakal ikram eden adam yaptığına pişman oldu! İşte o anlar

06.06.2022 09:24

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda masasındaki yılana portakal uzatan vatandaş, yılanın elini ısırması sebebiyle büyük bir acı çekti.

TikTok'ta paylaşılan bir videoda, masasının üzerinde yılan olan adamın yaptığı hareketler dikkat çekti. Yılana portakal ikram eden vatandaş, yılanın bu teklifi kabul etmeyip, üstüne elini ısırması nedeniyle büyük acı çekti.

FERYAT ETTİ

Eli ısırılan vatandaş, daha sonra acı içerisinde feryat etti. Bu sırada onları kameraya alanların da güldükleri duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

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