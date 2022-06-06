Yılanın ısırdığı hemşire entübe edildi - Son Dakika
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Yılanın ısırdığı hemşire entübe edildi

06.06.2022 20:47
Yılanın ısırdığı hemşire entübe edildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hemşire Ayşegül Özünal, evinin bahçesinde yılan ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hemşire Ayşegül Özünal, evinin bahçesinde yılan ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Özünal, saat 15.00 sıralarında Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırıldı. Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını görünce bayıldı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen hemşire Ayşegül Özünal, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Entübe edilen Ayşegül Özünal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Yetkililer hava sıcaklıklarının arttığına dikkati çekerek, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanları yılan ve zehirli hayvanların ısırmalarına karşı uyardı.


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Kaynak: DHA

Manavgat Devlet Hastanesi, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılanın ısırdığı hemşire entübe edildi - Son Dakika

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