Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar - Son Dakika
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Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar

6 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, bir grup çocuk, tahtadan yapılmış yılbaşı devesi ile harçlık topladı.

Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar, System.String[]

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, bir grup çocuk, tahtadan yapılmış yılbaşı devesi ile harçlık topladı.

Oltu ilçesinde çocuklar bu yıl da yılbaşı devesi ile harçlık toplama geleneğini sürdürdü. Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Serkan Uçar (14), Efecan Başar (14), kardeşi Serkan Başar (12) ile Ahmet Deniz Kara (13) büyükleri tarafından tahtadan yapılan yılbaşı devesiyle ilçenin cadde sokaklarında dolaştı. Ahmet Deniz Kara'nın deve rolünü üstlendiği yılbaşı öncesi, çocuklar, apartman ve iş yerlerini giderek vatandaşların yeni yılını kutladı, harçlıklarını aldı.

İlçede yıllardır süren geleneği devam ettirdiklerini belirten Efecan Başar, "Biz yılbaşı gecesi büyüklerimizin desteği ile deve yaptık. Biz hem eğlenerek harçlık topluyor hem de vatandaşları eğlendiriyoruz. Mahalleye gidince topladığımız harçlıklarımızı arkadaşlarla bölüşeceğiz" dedi.

Oltu'da yıllardır bakkallık yapan Çetiner Akçay, çocukluğunun geleneklerinin yaşatılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Akçay, "Bu geleneği sürdüren çocuklara teşekkür ederim. Böyle şeylerin olması lazım. Çocuklarımız hem kendileri eğleniyor hem de bizleri geçmişe götürüyorlar. Çok mutlu olduk kendilerine iyi seneler diliyorum" diye konuştu.

İlçe esnafından Ergun Musaoğlu ise "Bizim çocukluğumuzdaki yapmış olduğumuz deve oynatma geleneğini bu güzel çocukların devam ettirmesi çok güzel bir şey. Çocuklarımızı kutluyorum. Bu geleneğin devam etmesi için elimizden desteği vermemiz lazım" dedi.


Deniz Kara, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:24 Kaynak: DHA
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