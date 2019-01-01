Yılbaşı Gecesinde Sahte İçki Operasyonu

Kırşehir'de yılbaşı gecesinde alkollü mekanlara ve satış noktalarına dağıtılmaya çalışıldığı iddia edilen çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Kırşehir'de yılbaşı gecesinde alkollü mekanlara ve satış noktalarına dağıtılmaya çalışıldığı iddia edilen çok sayıda sahte içki ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine sahte içki sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.



Operasyonda iki adrese baskın yapan polis ekipleri krom ve plastik mini tanklar ile sahte şarap, rakı, viski imal edildiğini belirledi.



Aramalarda mini krom, plastik tanklar, alkollü içki imalatında kullanılan düzenek ve aparatların yanı sıra 39 şişe sahte içki ele geçirildi.



İkametlerde gözaltına alınan M.Ş, U.B ve Ü.B. emniyete götürüldü.

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