Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Girdiler

Yılbaşında alkol almak için polis kılığına girdiler Adana
'da kendilerine polis süsü vererek yılbaşı gecesi Tekel
bayiinden alkol ve yiyecek aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Zanlılar suçlamaları kabul etmeyerek alkol ve yiyecekleri borç aldıklarını daha sonra ödeyeceklerini söylediği öğrenildi
Zanlı Oktay Ç'nin ise yanında bulundurduğu telsiz için "Çocukluk
merakım" dediği iddia edildi
ADANA - Adana'da kendilerine polis süsü vererek yılbaşı gecesi Tekel bayiinden alkol ve yiyecek aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova
ilçesi, Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Ç. ile Emre S. yılbaşı gecesi bir Tekel bayiine gitti. Oktay Ç. belinde Adana Emniyet Müdürlüğünün frekanslarının yüklü olduğu telsiz ile M.Ç.'ye "Saat 22.00'yi geçti bu saatten sonra alkol satmak yasak. Bundan dolayı sana ceza kesmemiz lazım ama biz sana ceza yazmayacağız, sende bizi göreceksin" dedi. Daha sonra zanlılar Tekel bayiden 2 bin lira tutarında alkol ve yiyecek alıp ayrıldı. Ancak zanlılar bir kaç gün sonra tekrar gelip yine aynı yöntemle alkol almak istedi. Ancak bu kez Tekel bayi sahibi alkol ve yiyecek vermeyip daha sonrada polise giderek şikayette bulundu. Polis
şikayet üzerine zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis zanlıları kısa sürede yakaladı. Zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramada emniyet birimlerinin kodlarının yüklü olduğu telsiz, bir sahte polis kimlik kartı ele geçirildi. Zanlılar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek Tekel bayiiden alkol ve yiyecekleri borca aldıklarını daha sonra ödeyeceklerini söylediği ileri sürüldü. Oktay Ç. yanında bulunan telsiz için ise "çocukluk merakım, ondan dolayı telsiz taşıyorum" dediği iddia edildi. Zanlıların Tekel bayine gelip bir süre burada kalıp alkol ve yiyecek aldıkları görüntülendi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Oktay Ç. tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.