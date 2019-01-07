Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Girdiler

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"Alkol Yasaklansın" Diyen Erkan Petekkaya'nın Restoranında Yasak İçki Satışı Yaptığı Ortaya Çıktı

Son Dakika! Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var